勞動部桃竹苗分署攜手陽明交大 成立半導體重點科技產業基地

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與國立陽明交通大學合作辦理「半導體與重點科技產業人才發展基地」於今12月23日正式揭牌啟動，期許透過產官學三方的創新合作模式，加速人才引流至半導體與重點科技產業，112年1月起將陸續開辦半導體、光電及人工智慧等職前及在職訓練課程共計14班500人次，歡迎想要跨入科技產業的待業民眾可上「台灣就業通」及「半導體與重點科技產業人才發展基地」官網查詢及報名課程。

勞動部常務次長陳明仁表示，台灣半導體位居全球供應鏈的要角，而人才永續是維持半導體競爭力的關鍵，透過產官學三方的合作，由政府扮演統籌角色，整合頂尖大學教學研究能量與業界實務經驗，提供半導體及重點科技產業人才的培訓資源，期許為國內半導體產業挹注新的人才能量；此外，由陽明交大課程團隊精心規劃以半導體（Semiconductor）、人工智慧（Artificial Intelligence）與光學（Photonics）為核心的SAP多元半導體實務核心課程，即使沒有相關背景的學員也有機會學習跨領域課程，讓非理工人才也可以引流至半導體產業，不僅可為產業培養即戰力，以因應產業發展所需外，也能讓想跨入科技業的待業民眾，有個圓夢的契機。

國立陽明交通大學林奇宏校長表示，人才發展基地的目標就是以高品質的教育，透過人文關懷與協助，塑造終身學習的環境與氛圍。陽明交通大學為台灣頂尖大學，除了培養業界頂尖的工程師，更應該善盡其社會責任與價值，讓大學與地方產生在地連結，並且透過人才培育，成為業界與地方永續發展的重要推手。

桃竹苗分署自111年起積極與陽明交大攜手成立「半導體產業專業人才發展基地」，自今年5月起試辦半導體產業各項課程，共計10個班次訓練302名待業民眾及60名在職勞工，班班爆滿，不少學員的背景來自護理、經濟、外文、商管等跨領域，訓後就業率高達7成，迴響良好，因此分署在112年擴大基地培訓產業範圍，並更名為「半導體與重點科技產業人才發展基地」，更將計畫延長至113年，預計開辦28班次訓練1,000名學員。

112年起率先開辦10個班次400個參訓名額，課程除半導體外，在重點科技產業部分也會開辦光電實務、電子電路系統設計應用等相關訓練課程，結訓後優先媒合學員至力積電、聯電、環球晶圓、世界先進、欣銓科技、景碩科技、群創光電、晶元光電、佳能半導體設備等科技大廠，希望透過產官學三方合作的模式，擴大培育規模。歡迎15歲以上失(待)業民眾、應屆畢業生及非相關領域想跨入半導體產業的民眾踴躍報名，錄取後補助80%至100%訓練費用，課程內容可至「半導體與重點科技產業人才發展基地」官網（https://base.stem.lasercenter.nycu.edu.tw/）查詢或電洽03-48555368分機1334訓練推廣科。