台灣數位平台經濟協會發布《數位媒合經濟白皮書》 活化產業發展

台灣數位平台經濟協會（Digital Economy Association Taiwan, 簡稱DEAT）與法律白話文運動共同於今（21）日舉辦線上發布會，公布《數位媒合經濟白皮書》匯集旗下外送、照服、代駕等業者，如foodpanda、Lalamove、Uber Eats、Zeek、卡個位、潔客幫、家天使和台灣代駕等，同時蒐集專家學者意見，期望打造更友善的產業環境。

DEAT第三屆理事長彭仕邦表示，此次白皮書有三大重點，期盼訂定勞動關係認定的安全港條款、增訂以數位經濟為核心的勞動基準IC+、碎片化保險多樣化，以期帶來更多建設性觀點。」

發布會邀請台灣經濟研究院副院長周霞麗引言，提到數位產業發展應注意四個重點，包含以生態圈模式思考、重視消費者經驗、運用新工具及掌握彈性朝向品牌建構發展。

共同呼籲增訂安全港條款、承攬模式下的「新型態服務承攬（IC+）」

DEAT勞務媒合小組召集人馬培治強調，數位媒合經濟面臨挑戰，包括各地方規範不一、保險制度難以與時俱進，以及平台陷入界定勞雇或承攬關係困境。因此協會提出兩項政策建議。

訴求一：訂定勞動關係認定安全港條款，勞動契約從屬性判斷，應排除依政府法律命令的行政措施，不得納入從屬性判斷依據。訴求二：增訂以數位經濟為核心的「新型態服務承攬（IC+, Independent Contractor Plus）」勞動基準，在現有承攬制度下提供更多保障，讓工作者維持工作彈性，也可獲得保險醫療等社會安全保障。

業者期盼碎片化保險多樣化

外送產業會員郭昕宜、代駕產業會員劉子莊皆分享產業狀況，數位媒合經濟的產業型態，為時間彈性及平台選擇自由，因此希望保險形式能更加彈性，期待保險業者推出多樣化碎片化保險，符合各界需求。

成之約教授呼籲重新思考規範方式，強調四方協商的重要性

政治大學勞工所教授成之約建議政府在管制時不要過於嚴苛，可往四方協商的架構思考，在政府與平台業者、工作者，並拉入消費者共同協商。雖然可能會有陣痛期，但為避免流於政府片面制定的問題。 DEAT長期推動數位經濟產業發展，藉由《數位媒合經濟白皮書》，整理產業、法規趨勢、提出政策建議，協助我國政府機關評估符合企業、從業人員與一般消費者需求，使產、官、學共同為數位平台經濟的發展而努力。