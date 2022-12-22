智能工廠減碳交流會 增進綠色轉型契機

由於全球製造業發展趨勢ESG及邁向淨零碳排已成為企業高度重視的議題，國科會補助工程科技推展中心今(22)日在台南大飯店舉辦「智能工廠創新減碳產學媒合交流會」，以專題演講和產學經驗分享方式探討企業永續經營策略、智慧製造和智能工廠的減碳趨勢，以及推廣國科會綠色科技應用於智慧製造領域的研究成果。

本活動連結智慧製造與節能減碳相關產學技術，並以5+2產業創新計畫之「智慧機械」與「綠能科技」發展為主題式探討，包括企業的減碳趨勢、節能管理方向、綠色工廠的產業優勢等議題，議程中規劃專題演講、國科會研發成果展示以及產學合作經驗分享等方式，預期可加速台灣綠色轉型的契機。

國科會工程技術研究發展處阮昌榮組長致詞表示，智能和減碳是當前重要的課題，為強化競爭力，台灣未來必須往高價值的方向前進。當前國際上面臨淨零減碳的挑戰，製造過程中的減碳變得相當重要。淨零減碳的「賽跑」，從個人到組織都必須努力跟上，若沒有跟上，就會被淘汰。希望藉由今天的會議更加增進學界和業界的交流，國科會工程處有產學合作研究計畫、一般專題研究計畫和近期將公告的淨零碳排專案計畫的各項機制，歡迎各界關注，申請利用。

國科會南部科學園區管理局投資組上官天祥組長致詞表示，科學園區近年致力於節能減碳，包括再生能源的使用、輔導園區廠商設置太陽能板、由節能減碳輔導團會同學界和業界的專家針對廠商耗能較大的項目進行改善、以及針對工業用水和廢棄物的循環再利用等，已有顯著的成果，目前也已向中南部的其他園區進行推廣擴散，朝向「精緻多元、優生活、節能永續」的新世代園區發展，希望與現場以及更多的產學界先進共同努力，為台灣的減碳盡一份心力。

工程科技推展中心鄭國順主任致詞表示，智能工廠和數位轉型已成為許多中小企業重要的課題，面對2050淨零碳排的目標，中小企業需要援引學界的資源，工程科技推展中心長期協助將國科會工程處補助計畫的技術向產業界推廣，促進其落地應用，今天有許多來自各行各業的產業界先進與會，希望能促進更多技術的應用。無論是學界有技術希望向產業界推廣，或是產業界有技術的空缺要尋求學界的技術，都能和工程科技推展中心聯繫進行媒合。

本次會議邀請到的專家學者群包括勤業眾信風險管理諮詢公司陸孝立副總演講「台灣企業的永續經營策略-減碳趨勢」、研華科技陳韋均市場開發經理演講「製造綠色升級．廠務永續加速」、東台精機吳俊潁專案經理代表嚴璐副總演講「超前部署綠色工廠的產業優勢」、成大劉舜仁教授演講「循環建築的智能製造產學合作」、北科大莊賀喬特聘教授演講「以室內溫度及冷媒壓力雙回授感測控制技術應用於無段變頻空調系統」、勤益科大汪正祺特聘教授發表「複合式超臨界二氧化碳節能技術」、海洋大學王榮昌教授發表「熱電元件」、北科大施陽正教授發表「數據機房節能整合技術運用」、暨南大學蔡勇斌特聘教授與呂孟珊兼任助理教授發表「結合農業剩餘資材與廢棄污泥產製生物可分解塑膠的綠色技術開發」，以及清大潘詠庭助理教授發表「能源催化材料之研究及其應用於減碳氫能源的永續發展」，涵蓋淨零碳排與自動化工廠規劃、節能與循環技術、綠能與廢棄物再利用等主題，有利於促成產學跨界合作與學研領域創新發展方向。

本活動由國家科學及技術委員會指導，國科會補助工程科技推展中心主辦，協辦單位包括：國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣冷凍空調學會、台灣區模具工業同業公會、台灣能源技術服務產業發展協會、社團法人台灣智慧自動化與機器人協會、新北市及台南市中小企業榮譽指導員協進會及國立成功大學能源科技與策略研究中心。

由於現今產業環境轉瞬即變，企業智慧化和低碳的需求更快速發展，綠色低碳營運也已勢在必行，本活動探討的議題和展示的國科會技術成果非常實用，能夠有效幫助各界找到新的商機和研發方向。關注活動資料及影片請至國科會補助工程科技推展中心eTop工程科技推展平台(www.etop.org.tw)參閱。