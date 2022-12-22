《臺灣木材大揭秘》新書 協助大眾深入認識國產木材

林務局近年來致力推廣國產木竹材，為協助民眾及業者深入認識國產木材，進而提升國產木材自給率，新竹林區管理處出版《臺灣木材大揭秘：常見國產木材利用手冊》，並於21日在華山文化創意產業園區舉辦新書發表會。書中精選10種常見國產木材進行解析，詳實呈現中興大學森林學系楊德新教授團隊針對木材力學性質、化學性質、木製產品保存方式等的研究成果，輔以大量的圖片及圖表說明木材的多元應用方式，除了可作為建築及木藝產業從業者的常備工具書，也期望使大眾更深入認識臺灣土地上生產的木材，在自家的建造、裝潢、器物使用上選擇國產材。

發表會特別邀請楊德新教授及書中專訪記述的森林木人建築工作室郭恩愷建築師、正昌製材廠梁國興總經理、森欣實業陳昱成總經理三位職人與談，分享產業界和學界研發、利用木材製品的心得及趣聞。現場還有木作DIY體驗活動，透過木作引領現場民眾體驗木材帶給人五感的美好感受，認識每種木材的獨特紋理與性質，成為臺灣木材知識通。

國產材利用推廣講座，邀請專家及職人分享國產材之特性及應用經驗。圖/主辦單位提供

林務局局長林華慶表示，因應氣候變遷，近年世界各國紛紛宣示邁向淨零碳排，而森林產生的自然碳匯正是其中關鍵一環。透過國產木材供應鏈及推動林產品全材利用，對減少碳排放、增加碳吸存至關重要，林務局自2017年正式宣告國產材元年，即著手研訂多樣政策措施振興國產材，設立各項相關國家標準與驗證制度，促進產業鏈健全發展，而這本書，正是連接國產材產業端與消費端的重要知識橋樑。

新竹林區管理處處長夏榮生說明，木材利用面向廣泛，小從一個木製杯子，大至一棟建築，都可以用木材製作，台灣生產的木材能適應台灣氣候又能減少運送的碳足跡；此次透過手冊出版，讓建築師、木藝創作者更能掌握國產材的特性，增加使用契機，且提高社會大眾對於臺灣木材的關注度，藉以提升木材自給率。

《臺灣木材大揭秘：常見國產木材利用手冊》新書展示。圖/主辦單位提供

《臺灣木材大揭秘：常見國產木材利用手冊》甫出版上市，本書針對目前市場上常見的10種國產木材進行介紹，包含物理與力學性質分析以及材面切片顯微攝影，且邀集了國產材領域專家、職人，分享他們使用不同種類木材，從加工、設計、創作、甚至是搭配食材等各方面的故事。此外，本書的Q&A單元介紹國產木材製品的品質管理、等級區分制度及木材製品腐朽、受昆蟲及白蟻危害的原因與現象及其防止方法等，使消費者、建築、木藝產業人士更貼近國產材，了解木材多元的應用方式。

有興趣的讀者可到五南文化廣場、國家書店購買，期望讓各界認同國產材價值的朋友，得以深入了解國產木材的性質，實踐木材多元的應用方式，提升林木資源利用，讓臺灣的森林經營永續、貢獻於減碳與整體地球環境。

※專書購買平台

● 國家書店：https://www.govbooks.com.tw/books/137609

● 五南文化廣場：https://www.wunanbooks.com.tw/product.php?isbn=9786267110072