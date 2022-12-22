聖約翰科大攜手青銀同樂　歡度冬至慶團圓

冬至節日來臨，聖約翰科技大學攜手賢孝里樂齡長者舉辦「青銀同樂、共慶冬至」搓湯圓活動，邀請社區長輩與年輕學生一起搓湯圓，包括：淡水區巫宗仁區長、葉振昌里長、在地民意代表洪孟楷立法委員、鄭宇恩議員、陳偉杰議員、蔡錦賢議員服務處江承澤主任、陳家琪議員、陳敬叡特助及淡水一信李建和主任等貴賓亦共襄盛舉，齊聚一堂。場面歡樂，充滿笑聲，在寒冷的天氣裡，讓每一個人都感受到幸福與溫暖。

聖約翰科大學生捲起袖子，跟著社區長輩一起搓湯圓，感受冬至節日的歡欣氣氛。聖約翰科大提供

張文宇校長表示，聖約翰科大是淡水在地的大學，建校55年來一直希望深耕在地，分享資源，與社區共生，與產業共榮。很開心能夠跟賢孝里葉振昌里長一起合作，舉辦搓湯圓活動，也邀請淡水知名總鋪師阿鎮師來辦桌，讓學生有機會透過服務學習的機會與長輩互動，社區長輩也能進到校園來，跟學生分享製作湯圓的傳統習俗，這是「青銀共學、青銀共樂」的最好展現，也是聖約翰深耕社區，善盡服務鄰里之大學社會責任的展現。

「青銀同樂、共慶冬至」搓湯圓活動，特別邀請淡水知名總鋪師阿鎮師前來辦桌，讓與會人員享用美味餐點佳餚。聖約翰科大提供

淡水區巫宗仁區長致詞時，特別感謝賢孝里葉振昌里長積極建設地方的付出，葉振昌里長不但在里內成立老人關懷據點、設置課後班提供學童課業輔導，並積極與在地大學聖約翰科大合作，舉辦各項活動服務鄉親。非常感謝葉振昌里長及聖約翰科大，預祝所有鄉親佳節快樂！

葉振昌里長除感謝巫宗仁區長、在地立法委員及議員等民意代表的蒞臨指導之外，也感謝聖約翰科大提供這樣的機會，讓社區鄉親有機會走進校園，跟年輕的學生互動，大家感覺心境上年輕了不少。

社區長輩走進校園與年輕學生互動，充分展現「青銀共學、青銀共樂」的氛圍。聖約翰科大提供

來自香港的鄧夢婷目前就讀休閒運動與觀光管理系，她表示，以前在家鄉的時候，媽媽也會教她怎麼搓湯圓。現在來到台灣唸書，跟著社區的阿公阿嬤一起搓湯圓，她覺得活動很親切，也很有意義。

值得一提的是，新北市第一選區新科議員陳家琪議員是聖約翰科大企業管理系校友，當選議員後第一次回到母校參加樂齡攜手慶冬至活動，她非常感謝母校的校長、老師與賢孝里葉振昌里長的用心，準備很棒的場地及佳餚，讓鄉親們玩的盡興、吃的開心。