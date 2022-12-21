BRUNO歡慶十周年 品牌風格生活系列新品齊發

農曆春節即將來臨，迎接解封後的第一個新年，許多人已經開始準備除舊佈新，此時適逢歲末年終送禮旺季，疫情讓許多民眾更趨重視居家生活品質，因此近千元的風格時尚小家電或居家小物深受消費者青睞。

專為懂得品味生活的人們而誕生的品牌BRUNO在成立十周年之際，為要全面攻占BRUNO迷們的居家每個角落，一口氣推出多款風格生活商品，包括一系列生活家電、日本製餐桌食器、生活小物以及特定限量商品，讓消費者不僅能輕鬆為自己與家人打造舒適溫暖的生活美學，也為年節送禮增添時尚新選擇。

自2012年成立至今已滿十周年，BRUNO多功能電烤盤在全球累積銷售台數已超過300萬台，讓講究生活儀式感的消費者無法忘懷該產品帶來的居家魅力。BRUNO持續秉持著「多變」與「樂趣」品牌精神，藉由日式美學貫穿廚具、家電、食具、生活等系列商品，改變熱愛聚會、熱愛料理民眾的生活方式，且儼然成為台灣品味生活的全新標準。

以日式風格時尚聞名的品牌BRUNO在日本其實是一個多樣化商品的品牌，包含廚房家電、生活家電、生活小物、餐廚配件等。為紀念十周年慶，BRUNO今年特別在台灣上市多款生活家電、日本製餐桌食器、生活小物等商品，千元好入手價更是聖誕節交換禮物或年節送禮的首選。如道地日本製的四入和風造型清酒杯及二入和風餐碗，為官網限定限量款商品; 造型清新的大鈴鐺鬧鐘或北歐風小鳥擺鐘，則能賦予生活空間優雅的氛圍；以迷霧灰、淺霧藍等溫柔色系包裹風格廚房器皿，就算不會下廚，這一個個琺瑯湯鍋彷彿就是廚房最美的風景。

BRUNO 和風造型清酒杯四入，官網限定限量。圖／BRUNO提供

後疫情時代不可或缺的小型落地式空氣清淨機、整理衣物必備的二合一手持蒸汽掛燙機，讓忙碌上班族也能輕鬆應付；有了BRUNO風格廚房家電美型智能氣炸鍋與IH烹飪電磁爐烹調不但可輕鬆料理，也可運用BRUNO真空封口機保持食物鮮度，搭配BRUNO風格廚房器皿的各式鍋具，每一道料理過程都能成為展現品味的食尚玩家。最特別的是BRUNO推出今年限量亮點商品風格餐桌食器系列的和風造型清酒杯及和風餐碗，讓餐桌秒變身日式風格，仿佛置身日本，享受一趟食尚和風假期，更多了品味生活的渡假氣氛。

BRUNO美型智能氣炸鍋—經典紅。圖／BRUNO提供

BRUNO IH烹飪電磁爐—柔紗灰。圖／BRUNO提供

歲末年終總是少不了送禮表心意，BRUNO今年除了限量日本製精美禮盒包裝的和風造型清酒杯及和風餐碗，也推出風格生活小物系列，送禮同時可兼具質感與時尚元素，更能使收到禮物親友感受濃濃日式風情與個人品味，且成為親友間最受歡迎的生活時尚引領者。歡迎民眾前往momo、 pinkoi、蝦皮Bruno品牌館或Beutii、羅森資訊、台隆、怡眾、誠貫、紳鑫、簡清生活、征利、家家買等百貨專櫃實體通路，體驗日式風格質感的生活趣味，迎接新的一年到來。

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