學生創業初體驗 朝陽科大校園創業競賽市集開跑

為激發創新創意思維，進一步帶動校園創業文化，朝陽科技大學今(21日)起一連兩天於校內紅磚廣場舉辦「朝陽RICH校園創業競賽擺攤體驗」，共遴選20組跨系學生創業團隊，推出異國風味泡麵、文創玻璃首飾、手工皂、即食滷味、檸檬甘草芭樂、法式軟糖、布朗尼、聖誕禮物、薑餅屋等多元產品，透過市集銷售，進行創業初體驗，希望幫助在校學生掌握創業關鍵，提升創新創業教育之實踐成效。

朝陽科大工設系學生團隊，以廢棄葡萄藤打造多樣的生物炭產品，開發「枝多少」品牌，成功創業。圖／朝陽科大提供

其中，參與本次校園創業競賽擺攤之學生創業團隊「枝多少」，負責人工業設計系碩二學生蔡忠諺，多年參與朝陽USR計畫團隊，不但勇奪第2屆台灣尤努斯創新獎學生組第1名，並以「農廢再生炭化爐」榮獲2022年馬來西亞MTE-SDG永續發展目標國際發明展銀牌，因此在學校的協助下成功創業，設立「枝多少」公司，以廢棄葡萄藤打造多樣的生物炭產品，包括炭皂、炭線香、炭盆、藤立香、六角冶金項鍊及領扣、炭包、環保藤筷藤杯、葡萄藤艾草盤香、葡萄藤梗柄千層鋼刀等，表現亮眼。

朝陽科大透過校園創業競賽市集擺攤，幫助學生掌握創業關鍵。圖／朝陽科大提供

朝陽科大助理副校長兼產合長黃台生表示，為培育優秀創業人才，朝陽自2015年起開始推動「RICH校園創業計畫」，整合產學合作處三創教育發展中心、創新育成中心，創投機構及創業加速器平台等校內外資源，從創意發想、創新激發、發明設計、行銷創業、到育成加速，並安排創業導師，輔導學生創業團隊進行一條龍的整合與培訓。

副產合長兼創新育成中心主任劉素娟強調，「RICH校園創業計畫」涵蓋創業團隊初期所需之創業教育課程、校內研發成果遴選媒合、完善之創業團隊輔導培訓等，並設立「朝陽RICH創業基金」，每年編列新台幣一千萬元之創業種子資金，提供創業團隊申請。同時朝陽也建置「RICH創業圓夢基地｣，提供具創新技術、服務或營運模式之校園創業團隊，作為創業初期可用之共同工作空間，並媒合創業資源，推動校園創新創業，塑造完善的校園創業生態，鼓勵校園新創暨衍生企業生成，加速學子實現創業夢想。