旭海打造旅宿業全方位人才生態系

在近年疫情陰霾下，觀光旅遊產業受到重挫。然而，提供觀光旅遊產業整體服務與資訊解決方案的旭海國際科技，不因此坐以待斃，而是主動加入中小企業網路大學校「企業組織學習」專區 ，強化自身企業人才培訓，鼓勵員工跨領域學習，打造全方位人才生態系。此外，旭海長期以來陪著旅宿業者面臨激烈競爭，旭海國際科技副理楊文宇直言，「以往打價格戰雖在短期內能吸引到客戶，但黏著度與忠誠度低，並非長久之計。旭海的目標，是從銷售商品的資訊廠商 ，進化為能夠解決旅宿業在人力資源方面問題的專家。」

楊文宇分享，旭海成立18年以來，主要客群集中在民宿與旅館業者，為了解決該產業需求，旭海不斷拓展業務範圍，涵蓋業務項目有：一，透過官網建立增加旅宿業者品牌能見度，並及時提供網路行銷工具新資訊；二，打造訂房資訊系統，並研發出能整合多家線上訂房平台（OTA）的管理系統，讓旅宿業者訂房資料集中化，提升管理效率。此外，近年更跨足餐券、溫泉券、住宿券等商業票券發行及管理服務平台，並提供行銷整合等一條龍式服務。

旭海透過內部教育訓練及安排公司旅遊，留才也培育公司人才。圖／旭海提供

楊文宇指出，旭海致力於成為旅宿業的資訊部門，解決資訊處理痛點，幫業者找到更多商機。並透露，客戶除了希望借重旭海的資訊專業，幫助其在線上訂房平台達到良好的銷售成績，更期望打造出獨一無二品牌，做出市場區隔，帶動話題性。

數位轉型的浪潮興起，讓各行各業面臨前所未有的挑戰，旅宿業也不例外。楊文宇不諱言，「目前旅宿業做數位轉型的人才非常稀缺，若只依舊有的業務拓展模式與客戶互動，當對方擁有的背景知識跟不上，就會認為你的產品又貴、又不好用。」因此，協助旅宿業一線工作人才的專業知識技能提升，也成為旭海當前的重要任務。

旭海專精在旅宿業的資訊系統開發，幫助旅宿業數位轉型。圖／旭海提供

楊文宇形容，旭海的業務人員就如同變色龍般，角色不斷在改變進化。最初，業務只需負責推銷與銷售商品；後來得升級至顧問，一對一提供客戶整體解決方案；未來，則是必須成為講師，以一對多的方式，幫助旅宿業者做人力資源人才的質量提升。

看準中小企業網路大學校「企業組織學習」專區，擁有逾1,000堂的免費課程，及豐富跨領域學習資源，旭海引導員工透過平台自學，也進一步自製影片教材上傳。除了導入中小網大平台，提升公司本身人才訓練，旭海也結合公協會考照機制，協助校園人才進行訓練，擁有先備條件，獲今年中小網大平台學習成果亮點企業 「創新應用獎」殊榮。

楊文宇點出，加入中小網大平台，不僅可提升公司本身人才訓練，還能將這樣的效益傳遞給客戶。由於隨著疫情趨緩，觀光旅遊需求回升，全台旅宿業面臨房務人員大缺工，在需要即戰力人才的情況下，旭海積極與產業界公協會合作，協助旅宿業挖掘更多校園人才，並提供旅館管理專業人員教育訓練及證照輔導，培養先備條件人才，也協助媒合旅宿業職缺，幫職場新鮮人爭取工作機會的同時，也為旅宿業解決缺工的燃眉之急。

此外，旭海更鼓勵主管階級以上的員工，回到校園攻讀碩士做在職進修，甚至業務化身講師走進校園分享，讓校園人才可以更全面了解旅宿業各個服務面向。