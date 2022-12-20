英特內善用中小網大平台 優化工程師學習曲線

英特內深耕台灣軟體業27年，提供人資發展、行動應用、雲端智慧平台等產品，不僅對外協助台灣企業走向數位化，英特內也從自身做起，加入中小企業網路大學校平台，打造完備的員工數位學習教材。英特內營運長丁文喻指出，「經營靠策略、管理靠制度、執行靠方法，每一步皆環環相扣，作為資訊服務業的一員，英特內成立的使命，就是希望運用科技工具， 提供客戶創新商業模式與服務，而不僅企業經營，人才培訓也需要創新。」

有別於其他行業，資訊服務業最大的資源及管銷費用來源皆是人。丁文喻分享，早在2002年，英特內便投入HR（人力資源）系統開發，深刻體認到員工培訓與教育是相當重要的課題，也積極思考如何讓員工達到不只是努力工作 （Work Hard），而是聰明工作 （Work Smart）。他認為，許多企業常常只著重在業務表現，而忽略人才培訓，但事實上，員工專業技能的提升，對帶動企業營利與客戶滿意度都有正向影響，創造多贏局面。

英特內為培育人才，加入〔中小網大－企業組織學習〕專區，今年榮獲亮點企業，營運長丁文喻出席頒獎時指出，企業人才培訓也需要創新。圖／顏謙隆攝

縮短新人學習曲線 解決人才培育難題

英特內今年甫加入中小網大平台「企業組織學習」專區， 首年導入，報名人數近100位，實際參與人數達6成，總學習時數逾1,900小時，並獲得學習成果亮點企業「創新應用獎」的肯定。對於中小網大平台，加速員工技能的成長與提升相當有感。丁文喻解釋，以往在訓練系統分析師、程式設計師等人才，員工的學習曲線較長，從開始學習到上手平均需要花3至6個月，而現在結合平台資源，可縮短至2至3個月。

面對中階主管斷層、人才流動、新人培訓等挑戰，英特內也希望借重中小網大平台資源，以提升人才培訓效能。丁文喻直言，以前公司資源與教材散落在各處，無法得到妥善集中管理，也沒有一個平台可以有效統籌、維運，現在可藉由中小網大平台，將內訓教材上傳，員工可透過線上學習，跳脫空間與時間限制，無論是成功或失敗案例，都能讓員工全面了解，而更詳盡的教材，也讓員工在真正工作執行時，提升掌握度、降低出錯率。

英特內透過教育訓練，不斷優化工程師學習曲線。圖／英特內提供

獲ISO 27001資安認證 讓客戶安心使用

此外，透過中小網大平台「企業組織學習」專區自製課程，為員工增進產業專業知識有相當大的幫助。丁文喻舉例，以往程式部門的工程師，在還未學習到新技能時，只能傻傻地做苦工，或是程式碼控管及測試，過去只集中在少數人員了解，在認識更多可以善用的新工具和軟體後，讓組織內分工變得更有效。近年來，客戶相當重視資安，這也讓公司進一步意識到資安的重要性，今年順利通過ISO 27001資安認證，讓客戶安心應用英特內提供的軟體服務。

值得一提的是，英特內也在2018年開始積極投入東南亞布局，丁文喻指出，東南亞分散且多元的語言文化、加上各國迥異的法規與投入資金所費不貲，處處皆是挑戰。英特內的客戶遍布全球，許多客戶在海外皆有設廠，版圖從兩岸、東南亞，甚至跨到非洲都有，也因此拓展海外市場勢在必行。他觀察，泰國、越南等市場相對成熟的國家，有許多來自美、中、星馬等地區的國家隊等著搶食這塊大餅。他認為，台灣軟體業的優勢在於，能夠客製化，彈性大也較靈活，應加快腳步切入市場，才不會失去商機。

針對最新海外拓展現況，丁文喻直言，近年受疫情影響，英特內的海外拓展進度慢了下來，但同時也催生出新產品，也期望待疫情穩定，能持續將業務版圖擴張至其他地區。