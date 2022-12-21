中國科技大學室內設計系20週年慶

二十弱冠，中國科技大學室內設計系20歲生日了

中國科技大學室內設計系於民國90年奉部核准成立，民國91年開始招生，歷經20年的成長與茁壯，已成為台灣規模最大的室內設計系所，學制包括日間部四技、研究所及進修部四技、二專、二技，不僅是國內培育室內裝修設計專才的重要搖籃，畢業系友在室內設計領域亦多能發光發熱，尤其是多位優秀系友已為業界或團體的中堅或領袖，系所教學成果斐然。

為慶祝中國科技大學室內設計系創系20週年，該系於12月17日假台北校區中山育樂館舉辦「室設20、感恩有您」慶典；除了自己學校師生及畢業系友的參加之外，更廣邀過去對系所付出的退休或離職的教職員，及常期支持該系成長的業界設計師、專業團體與廠商。大家歡聚一堂，不僅是慶祝生日，更重要的是感謝有「您」二十年的陪伴與支持。

在中國科大室設系20週年慶的籌備過程，為了讓弱冠20更具意義，系友會發起「中國科技大學室內設計系在校學生獎助學基金」之勸募，並以雕塑藝術家楊柏林大師之限量100件銅雕作品「愛」為標的，募資200萬元做為對母系的感恩回饋及對在校學弟妹的支持；該基金亦於生日慶典中隆重呈獻給學校，為慶祝活動帶起高潮。

台灣室內設計已有50年的發展，20年的室內設計系不過是弱冠成年。該系的李東明主任表示，中國科大室設系會將20年來所累積的教學與專業經驗，轉換成為未來面對環境、生活、感知等多元變化時，思考室內設計專業對於未來如何有下一個世代的承接知識與技能；弱冠之時，應該要更理解自身對未來有更大的調適與責任，中國科大室設系需要各界繼續的支持與愛護。