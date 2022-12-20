2022永續城市論譠聚焦「零碳翻轉 新北先行」

新北市政府舉辦「2022永續城市論譠」日前12月16日登場，以「翻轉新北、綠色交通、永續生活」為主軸，探討企業如何在兼顧營運獲利下執行淨零碳排，以及市府與產業攜手跨越能源翻轉的挑戰，以永續城市為目標。現場超過200位產官學界人士共襄盛舉，同步提供民眾線上觀看開幕式及專題演講互動熱烈。

新北市副市長劉和然說，新北市政府2019年率先提出臺灣第一份「永續發展目標-新北市自願檢視報告」，今年8月24日更提出「新北2050淨零路徑暨行動氣侯行動白皮書」，象徵新北市加入全球一流城市的行列。他強調，氣候變遷是跨國際、跨領域的議題，新北市有400萬人口，作為臺灣人口最多的城市，在面對氣候變遷議題上只能積極應對，市府超前部署成立專責的「氣候變遷及能源對策執行委員會」，也公開揭露氣候行動成果資料，讓市府與市民共同關注及長期投入。

這幾年在全球都在推動淨零路徑，這波國際潮流，新北市早已搶先布局跟緊國際腳步，真的是零碳翻轉，新北先行，例如Google針對城市與地區所打造的環境永續平臺Environmental Insights Explorer（簡稱EIE），新北市是全臺灣首個加入平臺、呈現環境數據的城市。

新北市政府舉辦2022永續城市論譠－零碳翻轉、新北先行。圖/主辦單位提供

新北市政策執行不喊口號，環保局、經發局在完成各界共識後，將研擬出「新北市氣候變遷因應行動自治條例」、「新北市產業自治條例」作為政策執行上的法理依據，透過氣候變遷因應自治條例讓新北市從工業、運輸及住商三部門著手，落實淨零思維；產業自治條例保由彈性得以協助各產業面對淨零路徑得以漸進調適。

本次論壇三大議題「翻轉新北．轉能轉型」、「綠色交通．產業先行」以及「從近零到淨零．打造永續生活」，更加細部討論汰役電池虛擬電廠、智慧聯網共享運具、淨零碳排解方等等邁向永續城市發展各項挑戰，除主題演講及專題論壇外，會場還另設有專題展示區，帶領民眾深入了解新北淨零碳排的核心行動方案，攜手產業、市民一起迎接挑戰與變革，讓產業鏈在能源轉型走向淨零的艱困旅程上有市府一路扶助，成功達陣2050年淨零碳城市願景。

2022永續城市論譠，新北市經發局何怡明局長參觀展示區，聆聽業者說明淨零碳具體做法。圖/主辦單位提供

經發局長何怡明補充，在翻轉能源的策略上，除了大家熟悉的節能、創能，接下來積極推動儲能領域成長，同時經發局目前已建置能源資訊平台針對再生能源建置提供分析數據，智慧化時代用大數據讓新北市相關資訊有更完整資料，將分析數據加以應用，再採取相應的行動。在產業的生產面用智慧化推動能源翻轉、同步支持綠色運具配合5G發展帶來交通變革、最後是，兩階段發展減碳調適，先近零在淨零，促使循環經濟茁壯發展。