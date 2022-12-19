桃竹苗分署開創意設計職訓 為設計業培訓人才

40歲轉行的陳裕旻 學而優則教 繪出職涯薪方向!

中高齡轉業靠著職訓加持，意外在人生下半場解鎖講師技能，開啟職涯第二春!原本從事工業設計的陳裕旻，在邁入40歲時，意外碰上公司將部門業務移至中國，為照顧家庭只能被迫離職，靠著報名勞動部桃竹苗分署「網頁視覺程式設計」職業訓練，不僅加強專業所學，人生下半場也從產品設計師轉變成專業講師，讓他感念職訓讓他重新找到職涯方向。

曾遠赴日本攻讀工業設計，靠著專業的繪圖技術，在科技公司擔任產品設計師的陳裕旻，原以為可以穩定工作，卻在邁入40歲碰上公司調整業務並遷至中國上海，為照顧稚齡小孩，不得不辭去現職，原本想重新找相關工作，卻因為邁入40歲，投履歷、面試始終沒有回應，在中壢就業中心的推介下，陳裕旻報名勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「網頁視覺程式設計班」加強網頁架設相關技術，希望在訓後重新開始。

手繪能力強，加上受訓期間繳交的作業成果非常出色，讓陳裕旻很快就獲得職訓師沈宗成的注意，並鼓勵他直接報考並取得「視覺傳達插畫乙級技術士證」，結訓後更聘為動畫腳本教學的外聘講師。後續他更再接再厲參加了2016TAIWAN ONLY原創插畫大賽獲台灣第一及2017 COPIC AWARD設計比賽中獲世界第一，屢屢在設計競賽中獲得大獎，也讓他聲名大噪，逐漸有多所學校延攬他去教學，至此開啟了他的教學職涯；不僅如此，職訓期間因為有了施政廷老師的經驗傳授，也讓他成功毛遂自薦獲得出版社繪本插畫兼職工作；陳裕旻非常感念職訓師的指導與知遇之恩，才能讓他的人生下半場，因為教職及繪本工作而重啟，職場生涯也能走得更長遠!

桃竹苗分署長林淑媛表示，中年轉職結合原先所學，發揮跨域應用能力，也能讓職涯第二春重新發光發亮；她進一步說明，桃竹苗分署為協助設計產業培訓適合人才，開辦「機械設計」、「創意設計」等職群各類職訓課程，提供失(待)業或欲轉職的民眾多元化的選擇，歡迎15歲(含)以上具工作意願且想提升工作技能的民眾踴躍報名，相關資訊可至桃竹苗分署官網(https://thmr.wda.gov.tw/業務專區/職業訓練)或台灣就業通職前訓練整合網(https://course.taiwanjobs.gov.tw)查詢報名，另可電洽(03)485-5368分機1602～1641或(03)464-1162分機7282~7296。