悠揚「青耕雲」平台 致力心血管風險預防分析

緣起於臺灣大學的創新創業團隊，目標發展心血管風險預警模式，造福大眾免於心腦疾病的威脅

由台大創創中心舉辦之「2022秋季團隊DEMO DAY」於2022年12月19日集思臺大會議中心登場，此次包含多間具有潛力的新創團隊參與簡報競賽。在注重健康管理與精準醫學趨勢的當下，「悠揚Group」將心血管風險的偵測技術數據化、可視覺化，肩負提早偵測心血管隱形殺手的使命。團隊成員多由臺大師生組軍，「悠揚Group」核心致力建立改善國民心血管健康的預防系統，願景為協助更多人免於心腦疾病的威脅。

「悠揚Group」的技術總顧問莊曜宇教授認為，創辦人張博士能夠從在學期間，一直專心致力於心血管風險偵測技術的鑽研，正可謂十年磨一劍，在AI基礎建設逐漸成熟的當下，的確看到發展契機。團隊醫材發展顧問胡凱焜助理教授亦提出，在市面上眾多的穿戴式裝置當中，創辦人能夠運用心血管隱性病徵的技術，結合生態系夥伴協力開發的想法，在技術落地方面有其獨到的思考。團隊市場發展成員在經過半年來的激烈討論之後，定義出第一階段的目標使用者族群主要為「無聲的(非典型)心臟病患者」，這也是以往常被忽視的一塊市場。

「悠揚Group」核心致力建立改善國民心血管健康的預防系統，願景為協助更多人免於心腦疾病的威脅。圖/業者提供

慢性疾病患者具備有非典型心臟病高發作的潛質，因而導致心血管死亡。「悠揚Group」團隊之優勢為，集結台大電機技術開發以及美國約翰霍普金斯生物統計專家，採用正規統計流病學分析，研發團隊累積超過14年科研經驗投入，並獲得英國電器工程師協會 IET Fellow指導，研發之「青耕雲心血管風險分析平台」及生態系授權發展模式，心血管評估報告包含有：不良事件風險分數、心肌梗塞、心力衰竭、中風、冠狀動脈堵塞及心血管死亡項目評估，技術上用以判斷2年內心血管事件發生不良事件的風險預警模型正確率已經接近92%。

在未來半年內，「青耕雲心血管風險分析平台」及生態系預期陸續接洽北中高的醫學中心，透過臨床試驗，協助用戶進行心血管風險的預測，進而提高預警準確率達95%以上。「悠揚Group」青耕雲判讀平台，未來將持續進行軟硬體整合，優化智能心血管預測系統，預計於2023年提交FDA與TFDA醫療器械註冊審查，以做為社會大眾預測心血管隱形殺手的最佳健康管理夥伴。