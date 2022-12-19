「行車安全的守護者」新書發表 籲大眾重視檢驗員專業

由於國內車輛數不斷急速成長與商業運輸、休閒旅遊、通勤代步等需求，汽、機車早已全面普及深入民眾的生活當中，「行車安全」無疑是政府及全民最重視的民生議題之一，其中「車輛檢驗」是國家對新車及使用中車輛制定的一套安全把關機制，以確保所有車輛能符合「道路交通安全規則」的規範，同時監督車輛上市及售出之後的安全品質，有鑒於此，交通部公路總局嘉義區監理所特於2022年12月出版「行車安全的守護者-檢驗篇」一書，呼籲大眾重視行車安全及尊重汽車檢驗員的專業。

嘉義區監理所黃萬益所長表示，透過出版「行車安全的守護者-檢驗篇」一書，呼籲大眾重視行車安全及尊重汽車檢驗員的專業。圖/主辦單位提供

交通部公路總局嘉義區監理所黃萬益所長分享，解決交通安全的三大要素分別為「人、車、路」，其中車輛就佔有很重要的角色，專業的汽車檢驗員取得證照後，在全國各個角落上肩負起維護交通安全的神聖使命，無疑是維護行車安全中最不可或缺的「安全守護者」；汽車檢驗工作的發展從早期，利用道路或空地以目測實地測試的方式，到現代化檢驗線的電腦自動化檢驗，一路走來有很多的珍貴歷史可供借鏡之處，所有參與的汽車檢驗前輩，為車輛安全把關的使命感與心路歷程，應予紀錄保存，後續有意了解或參與汽車檢驗工作的夥伴們，能有一份比較完整的資料可供參閱借鏡，爰編印「行車安全守護者-檢驗篇」專書。

「行車安全的守護者-檢驗篇」新書發表會產官學界貴賓參與熱烈。圖/主辦單位提供

讀者可透過「行車安全守護者-檢驗篇」專書，一同回顧跨世紀檢驗制度的發展及驗車故事點滴。透過與時任長官及資深從業前輩會談，讓整部檢驗制度發展過程更重現與貼近真實歷程。為我國車輛檢驗領域建立一本兼具研究價值的專業書籍及重溫昔時回憶的驗車史。

專業的汽車檢驗員取得證照後，在全國各個角落上肩負起維護交通安全的神聖使命，無疑是維護行車安全中最不可或缺的「安全守護者」。圖/主辦單位提供

「安全」與「服務」是嘉義區監理所兩大工作主軸，嘉義區監理所秉持安全、效率、品質、創新、傳承、永續等核心價值，推動各項簡政便民措施，透過電子化、雲端化、智慧化，持續在車輛檢驗工作上創新精進，確保車輛的行車安全守護交通安全，在汽車檢驗過程中提供溫馨與感動的服務。