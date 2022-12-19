首獎10萬元！北市代銷公會公益教育獎助金挖掘代銷人才

台北市不動產代銷經紀商業同業公會為推動產學教育，連續第五年發布「教育獎助金」計畫，總額超過50 萬元公益獎助金，提供全國公私立大專院校廣告行銷及不動產代銷、建築相關系所學生申請。共計包含台大建築與城鄉所、台科大建築系所、政大地政系、政大廣告系等35校84系所符合獎助金申請資格。

為了幫「建築代銷業」正名發聲，與房仲業區隔，台北市不動產代銷公會藉由提供「教育獎助金」從校園開始推廣，除了高額獎學金，還有提供媒合實習工作機會，鼓勵青年學子提早認識建築代銷產業，並有機會透過產學合作與實務接軌，提升專業能力，畢業後即能投身代銷業成為新血。

申請獎助金須提供三分鐘以內的學習成果與作品介紹影片，選題範圍為不動產建築產業與廣告行銷相關之論文研究、建築模型、視覺傳達、數位媒體、室內設計等之內容，創意性、實用性、多元性將成獲獎評選依據。

台北市不動產代銷公會成立迄今已逾二十年，將不動產建築代銷業的愛心連結產、官、學各界化作實際行動，同時也為建築代銷產業培養明日之星。自107年開始，公會已撥出202萬元捐助給81名優秀學子，不但有盛大且正式的頒獎晚宴讓得獎人的師長親友可一起參與見證榮耀，還可優先獲得暑期實習與應屆畢業獲聘正式員工的機會。

台北市不動產代銷公會公益教育獎助金挖掘代銷人才。

【111 年度台北市不動產代銷公會教育獎助金】

⚫ 名額獎金：

一、研究所組 : 第 1、2、3 名，分別發給 10 萬、8 萬、5 萬元獎助金。

佳作 5 名，分別發給每名 2 萬元獎助金。

二、大學(專)組 : 第 1、2、3 名，分別發給 8 萬、5 萬、3 萬元獎助金。 佳作 8 名，分別發給每名 1 萬元獎助金。

⚫ 報名時間：111 年 12 月 20 日至 112年 2 月 3 日止

⚫ 報名資訊：請上「台北市不動產代銷經紀商業同業公會」 https://reurl.cc/eWQaAj