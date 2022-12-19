安東尼福新國際教育訓練學院協助數千學員重拾信心

現代人生活壓力大，許多人都有情緒狀態上的問題，而在台灣，就有一所透過課程學習成長方式，專門為釋放負面情緒狀態問題而生的教育訓練學院。

《安東尼福新國際教育訓練學院》創辦人秦福新老師，是跟隨《世界第一潛能開發大師．安東尼羅賓》本人學習，安東尼羅賓他協助職業球隊、企業總裁、國家元首激發潛能，渡過各種困境及低潮，曾輔導過多位皇室的家庭成員，被美國前總統柯林頓、黛安娜王妃聘請為私人顧問；曾為眾多世界名人提供諮詢，包括 : 南非總統曼徳拉、前蘇聯總統戈巴契夫、世界網球冠軍阿格西…等、亦曾接受過美國知名節目主持人歐普拉專訪。

《安東尼福新國際教育訓練學院》在外創辦不少講座，學校和扶輪社演講，甚至在企業界創辦不少講座課程，都造成相當大的迴響。安東尼福新國際教育訓練學院／提供

安東尼福新國際教育訓練學院創辦人秦福新老師表示，現代人情緒狀態壓力大，常常在學院中遇到重度負面情緒狀態的棘手學員，透過課程學習成長、自我覺察，都能成功地釋放、轉換負面限制性信念，完成自我療癒。秦福新提到，人們對於無法控制無意識直覺反應的負面情緒狀態問題，已造成個人在身體健康上，財富金錢上，夢想實現上，人際關係上，方方面面的重大負面影響，但秦福新老師依循、傳承著 安東尼羅賓大師 40多年來實戰輔導諮詢的經驗總結，加上自身不斷努力實踐，已成功協助不少業務從業人員、高階主管、企業家、家庭主婦、青少年們，重新拾回內心的理想渴望，透過自我實踐，晉身人生勝利組，甚至也有來自加拿大．溫哥華從事心靈研究方面人員，遠赴來台，找福新老師取經。秦福新老師他透過實戰教學、讓學員體驗的方式，幫助學員自我覺察，改變情緒狀態，讓學員自己的負面情緒狀態找到釋放的出口，獲得解脫，累計學員多達5000例以上。

《安東尼福新國際教育訓練學院》在國際獅子會·講師聯誼會舉辦活動演講。安東尼福新國際教育訓練學院／提供

過去曾是房仲業務員的秦福新老師，曾經在房仲業一年半沒有業績，但在人生低潮時候，無意間聽到了安東尼羅賓的演講，就遠赴新加坡、澳洲、荷蘭..等世界各地國家，參加國際性專業訓練課程，他說自己在調整後，在2015年，榮獲東森房屋全國Top 100仲介菁英獎 ( 2015年為東森房屋桃園縣市第一名 )。秦福新老師在成功釋放轉換自己的負面限制性信念後，不僅是情緒狀態上，在工作事業上，重新翻轉了低谷人生，回歸榮耀，他看到自身巨大的轉變後，秦福新內心最大的心願是 : 期盼在未來，別人無需再承受他曾經經歷過的種種困境、低潮及痛苦，於是決定跟隨自己使命理想，去改變更多真正需要被幫助的人，後來創立安東尼福新國際教育訓練學院，短短幾年就做出好成績。

他被商業周刊特別報導，也被各大電視台及媒體專訪介紹，更榮獲 《2021 亞洲十大名師金像獎》最高殊榮，被譽為《情緒狀態管理第一品牌》，受邀在各地區扶輪社、獅子會、各大知名企業、各級學校、機關、社團…等處演講，協助不少人從壓力、崩潰…等負面情緒狀態中釋放出來，不僅如此，秦福新精通 《世界第一潛能開發大師．安東尼羅賓 看家本領 : NAC神經鏈調整術》，可以瞬間在10分鐘左右改變學員的負面情緒狀態，據研究，超過7成以上的疾病都是與負面情緒狀態有關。現代人情緒壓力大，秦福新指出，若因恐懼而去抗拒或逃避負面情緒狀態，問題還是會一直存在，並且無限反覆廻圈，若負面情緒狀態找不到出口，最後很有可能會導致病痛，唯有好好覺察自己內心的負面情緒狀態，找到核心根源，並學會釋放、轉換、使其能量有益於自身，此時，你就是真正能掌控情緒狀態的主人了。

《安東尼福新國際教育訓練學院》官網：https://www.anthony-fu-hsin.com.tw/index.html