北科大經營管理EMBA專班 實踐ESG永續 參與百齡橋河濱公園植樹活動

東北季風來臨澆不滅植樹的熱情，臺北科技大學管理學院經營管理EMBA專班110級學長學姐們，為達到必修課程ESG企業倫理與社會責任實踐的永續傳承的精神，除接續109級學長姐(現為經管系所友會成員)所種下的基礎，繼續擴大攜手111級學長姐，共同參與本次盛大的植樹活動。

ESG各別代表的環境（environmental）、社會（social）、公司治理（governance），強調企業本身除了重視自身的營運外，對於社會和環境必須要有永續發展的責任。

為達到2050年淨零碳排目標，除減塑、減圾外，減少碳足跡和植樹等，都可以為社會和環境永續發展盡一份心力。圖／業者提供

尤其是節能減碳的課題，不僅是管理者會遇到的問題，也是和大眾息息相關的。2021年聯合國氣候變化大會會議中通過《格拉斯哥氣候公約》，近200個國家同意為2023年減排45％的目標努力，此外美國和近30個國家也將針對未使用再生能源的公部門逐步縮減投資額度，全面支持能源轉型計畫，以達到2050年淨零碳排的目標。除了自身可以減塑、減圾外，減少碳足跡和植樹等舉措，都可以為了社會和環境永續發展盡一份心力。當然ESG一定要從教育開始，以實踐ESG企業倫理與社會責任，並藉以思考在推展企業倫理、企業社會責任與公司治理等理念時，如何能落實於企業的體制之中，以建立一個永續發展的企業價值體系。

吳斯偉教授是臺北科大管理學院經營管理EMBA專班109 級／110級／111級班導及臺北科大管理學院EMBA泰國專班主任。在百忙之中依舊陪伴EMBA同學共同學習成長。 圖／業者提供

本次活動由班導吳斯偉教授與本次活動總召王傳斝、紀建漢、吳志生、葉奇明以及多位學長學姐，從計畫到決議，到適合植樹地點不斷奔波，最後為了永續傳承的目的，決議直接向台北市政府申請認養土地植樹: 百齡河濱公園壘球場(士林右岸)C面旁。

吳斯偉教授表示：首次直接向台北市政府認養植樹地點，這代表的意義為:不是只有因為課程需要才種樹和做社會責任實踐，而是課程結束後，才是真正的社會責任實踐開始。因為認養是需要長時間的培育養成的，所以經管EMBA專班在做ESG企業倫理與社會責任實踐的同時，有考慮到永續傳承的目的。課程結束了，真正的實踐才要開始。

本次活動全部由110學長學姐主動規劃級場地協調當地里長以及臺北市政府合作共同完成，實在不容易。每一次活動就是一種感動，也符合臺北科大EMBA四大精神學到、交到、玩到與做到，將ESG企業倫理與社會責任實踐發揮永續傳承精神，由衷感謝本次活動辛苦的幹部同學們，希望植樹是能讓百年後人知道我們的努力。

吳斯偉教授是臺北科大管理學院經營管理EMBA專班109級／110級／111級班導及臺北科大管理學院EMBA泰國專班主任。在百忙之中依舊陪伴EMBA同學共同學習成長。

110總召王傳斝表示，感謝導師吳斯偉教授及本班學長學姐還有一同111級經管學長學姐，希望能把此活動持續傳承到未來學長學姐，臺北科技大學每項活動都有特別的意義，這次活動也讓我們全班同學知道環境保護的重要問題，一棵樹苗到能遮蔽陽光大樹真的得來不易，希望未來我們經管學長學姐持續傳承植樹活動

111蔡耀德學長表示，本活動除了謝謝師長的場地會勘到執行，也謝謝我們110學長學姐熱情的完成這項任務級傳承，111級葉奇明學長精闢的規劃，學生活動與社團完全不同，要用計畫、討論、執行、檢討，學習到一項活動完全不一樣體驗，感謝臺北科技大學管理學院EMBA讓我們經營管理學生多一項一般教學學習不到的驚喜，各位師長辛苦了。