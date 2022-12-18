桃竹苗分署舉辦工業區廠協會理事長交流座談

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助區域內工業區廠商，掌握勞動部各項促進人力發展可運用資源，日前(16)日舉辦「桃竹苗工業區廠商協進會理事長交流座談會」，邀請轄區各工業區廠協會理事長們一同參與、交流，分享勞動部各項人才培育資源及宣導移工留才久用方案，協助企業依需求選擇合適計畫，提升人才競爭力！

桃竹苗分署長林淑媛表示，積極培育國家重點領域人才，留任優質外國中階技術人力為明(112)年行政院施政方針的一環，而優質且充裕的人力資源是帶動國家產業發展的關鍵，勞動部除提供各項企業訓練補助計畫外，本分署亦設有職業訓練場域，培養專業技術人才，持續強化國內人才競爭力，今(111)年推動「移工留才久用方案」協助企業掌握關鍵人力，同時也為國家留下優質技術人才，成為產業界助力。

桃竹苗分署長林淑媛表示，今(111)年推動「移工留才久用方案」協助企業掌握關鍵人力，同時也為國家留下優質技術人才，成為產業界助力。圖/桃竹苗分署提供

中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司在會議中表示，在疫後經濟復甦下，感謝桃竹苗分署邀請區域內工業區廠商協進會理事長們共同參與，透過本次交流機會，讓工業區廠商更加了解政府資源，幫助產業補足人力，以及提升員工職能。

桃竹苗分署提供多項就業服務與職業訓練管道及措施，幫助企業依自身需求運用相關資源，促進人力資源成長，例如分署自行辦理之訓練計畫(如職前及在職訓練課程、產訓合作訓練計畫、接受企業委託訓練計畫等)，以及鼓勵企業自行辦理並提供訓練補助之計畫(如企業人力資源提升計畫、小型企業人力資源提升計畫及青年就業旗艦計畫等)，還有繼續僱用高齡者補助計畫、職場學習及再適應計畫、職務再設計等多種補助措施，歡迎企業善用政府資源，詳情可上桃竹苗分署官網(https://thmr.wda.gov.tw)或電洽03-485-5368。