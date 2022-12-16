冬季旅展世貿一館搶先看 醒吾科大策展行銷一級棒

「2022WTE台北國際冬季旅展」今(16)日起一連4天，在台北世貿一館熱鬧登場，春節寒假卡位戰海外旅遊搶先玩，更有珠寶展及素食展聯合展出，且每天前150名參觀民眾，通通有獎紅包大放送，吸引爆滿排隊人潮。醒吾科大應英系與新媒系首次與揆眾展覽公司攜手合作，擔任展場解說服務人員及協助新聞拍攝行銷，既推廣冬季旅展也訓練學生職場即戰力。

每天前100名參觀民眾，通通有獎紅包大放送，吸引排隊人潮。圖／醒吾提供

冬季旅展主辦單位揆眾展覽公司是國內老字號、最具品牌口碑的策展公司，這次更大手筆祭出多項好康活動，現場有精選旅宿體驗、人氣餐券、美食伴手禮，更有名貴珠寶展示、茶葉展等一應俱全，樣樣下殺不手軟，超多口袋好康現場大公開，搶攻疫後旅遊市場商機，為年假出遊熱潮暖身，喜愛旅遊的朋友們千萬不要錯過！

醒吾科大應英系學生陳高欣妤(左二起)、林采瑜、曾于真，展現敬業精神，仔細聆聽現場人員的指導並認真練習。圖／醒吾提供

即將上任台北市市長的蔣萬安應邀蒞臨現場時，受到滿場參展民眾簇擁歡迎，他開心致詞表示：「今天是今年最大的國際珠寶展，也是台灣唯一從洽談、採購、業內交流的國際珠寶展，在歷經疫情及全球局勢動盪的時候，能在台北舉辦國際珠寶展或是其他會展，都顯得更珍貴且難能可貴。」

醒吾科大應英系學生林采瑜(右起)、曾于真認真負責入口驗票工作。圖／醒吾提供

蔣萬安振奮強調：「希望疫情之後能展開雙臂，在迎接國際觀光客來的時候，我們要準備好、台北要準備好，未來上任以後將舉辦大型國際會展，未來將吸引國際友人來台北參與會展、帶動周邊旅館、餐飲住宿、商圈交通等全面提昇，真正讓台北走進世界、走入國際及帶動人潮商機，讓產業蓬勃發展，這才是台北迫切需要走的方向，這也是萬安的責任與使命！」

擔任展場解說服務人員的醒吾科大學生，在參展前的教育訓練，全員皆提前半小時抵達會場，展現敬業精神，每位學生仔細聆聽現場人員的指導並認真練習，從環境介紹、客戶問題處理、門票掃描系統操作等工作項目，都不斷確認並重複練習，同學們有信心在這四天都會有很好的表現。

擔任展場驗票的應英系曾于真表示，第一次參與大型展覽活動，事前做足了功課，也依學校所學專業，服務現場民眾；負責新聞拍攝行銷的新媒系潘奕成更興奮指出，沒想到冬季旅展規模這麼大，要完整呈現春節及寒假出遊熱賣行程，考驗影像拍攝功力，是絕佳見習機會。

醒吾科大致力推動與業界的產學合作案，目的為提供學生校外實習機會、降低學用落差、培養就業知識與能力，期許以「做中學」、「學中做」的方式，順利與產業接軌，協助學生厚植職場工作能力，提升個人就業競爭力，規劃多樣性的產學合作案，藉以符應當前產、企業之人力需求，達成畢業即就業目標。