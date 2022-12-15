醒吾流行音樂學士第2屆畢展 《我們有打第三祭》唱出大學生畢業夢想

醒吾科大流行音樂學士學位學程第2屆畢展《我們有打第三祭》，校內展昨(14)日開唱，主題結合時事取諧音「我們有打第三劑」，高亢歌聲迴盪校園，唱出學子畢業夢想。校外展將於12月30日在「角落文創展演空間」精采登場，歡迎各界蒞臨聆聽不一樣的演唱會，感受醒吾流音創作魅力！

炮灰(團名)演唱《腐爛》、《開天窗》等自創歌曲，現場嗨翻。圖／醒吾科大提供

流行藝術學院副院長兼流行音樂學程主任曾媚美說：「謝謝這次的主角們為我們安排了這麼棒的展演，這是我們第二屆畢業學生所做的校內成果展，還有一次的校外展在台北『角落文創展演空間』演唱，歡迎各位可以到現場為同學們加油打氣。」

醒吾科大流行音樂學士學位學程四年級賴玟叡(左)、陳浡孚(Buff)，都是自創型歌手，未來也想再往音樂這方向前進。圖／醒吾科大提供

炮灰(團名)由陳柏宇、吳宜峰、李明樹、費喬、曾柏誠一起組成。主唱陳柏宇表示，第一首演唱的《腐爛》是要提醒所有即將畢業的年輕人，不要被現實抹去了自己的夢想；第二首《開天窗》，希望大家不要做一個爛好人。

《我們有打第三祭》師生大合照，期待校外展12月30日(五) 在角落文創展演空間的演出成功，歡迎大家踴躍參加。圖／醒吾科大提供

流行音樂學程四年級賴玟叡表示，這次只帶來一首《Never be along》自創歌曲，他並不是沒有其他創作，而是最想唱這首給自己聽，告訴自己辛苦了，他的父親總是告訴他不要急性子，老天爺會眷顧自己的。

醒吾科大流行音樂學士學位學程畢展《我們有打第三祭》宣傳海報。圖／醒吾科大提供

《Never be along》這首歌曲就是在講述當自己在做一首歌的時候，都是一個人在房間完成，難免會感受到孤單及身心疲憊，但這些往往都是會成為未來的養分。賴玟叡自我勉勵：「其實你並不是孤單，還有重要的朋友跟家人是支持你。」

流行音樂學程四年級陳浡孚（Buff）是一位饒舌歌手，之所以會創作嘻哈饒舌歌曲，是因為他個人喜歡嘻哈文化，可以透過文字將最真實的情感，以最有力的方式表達給大家。

陳浡孚帶給大家的三首自創歌曲《DEMON》、《流星雨》及《AKALi阿卡莉》，有情歌也有嗨歌，前二首是與好朋友Ra!n一起創作的，最後一首寫的是英雄聯盟中他最喜歡的一個角色，因為他希望自己能成為全方位的藝術家、製作人。

流行音樂學程副主任張淳菡表示，第二屆的畢業製作《我們有打第三祭》期望給學生學習到合作、溝通及更貼近職場的體驗，更能落實技職教育中「做中學」的精神。在畢業製作的過程中，看見了學生的成長及可能性，也期許在角落文創展演空間，《我們有打第三祭》的初試啼聲中，讓更多人聽見、看見他們。

醒吾科大流行音樂學士學位學程《我們有打第三祭》校外展，12月30日(五)在角落文創展演空間將完整呈現同學們自創歌曲，創作意境充滿無限想像，也有學生重新詮釋原創歌曲，宛如一場華麗音樂祭，讓現場觀眾享受最震撼的聽覺及視覺洗禮，歡迎各界蒞臨給予同學們支持與鼓勵。