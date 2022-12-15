高科大、金屬中心、日本八戶工業大學三方簽署合作備忘錄

台日三方透過台日交流學習，共同努力成為國家國際人才培育基地

日本八戶工業大學於12日與國立高雄科技大學、財團法人金屬工業研究發展中心，在高科大建工校區舉行三方合作備忘錄簽署儀式。台日三方將分別在工業學術研究、建築工程、海事領域等擁有專長優勢，三方期望透過台日雙方的交流學習，共同努力成為國家國際人才培育基地。

參與台日三方MOU簽約儀式貴賓合影。圖／高科大提供

見證三方簽約的日本青森縣知事三村申吾表示，日本青森縣也和台灣許多縣市一樣面臨人才流失及老化等問題，而高雄市與青森縣八戶市同為港口型工業城市，為提高當地人才培育及就業，期望透過台日雙方的交流學習，共同努力成為國家國際人才培育基地。

早在2019年，日本青森縣代表團偕同八戶工業大學校長親臨高雄參訪金屬中心，即在金屬中心的引薦下與高科大建立起交流情誼，此次三方締結夥伴關係，期待未來能進一步推動台日學術、產業的交流，合作更加緊密。

高科大校長楊慶煜指出，高科大從併校前就是台灣產業人才的重要搖籃，一路走來70多年的歷史，更是南部地區大小企業的重要夥伴。而除了在地產業服務之外，高科大在國際合作上，也與日方有非常多的往來經驗，除了有不少學生前往日本姊妹校學習外，更有學生進入日本企業實習，累積了非常寶貴的學習經驗。未來將積極拓展與日方學校的交流合作，例如交換學生、跨國合授課程、短期研習營等。期待未來在三方攜手，在產業及學術研發專長上進行深化合作。

日本八戶工業大學是一所通過人才培養教育和解決地區問題的研究活動為地區社會做出貢獻的大學。並在日本私立大學中，已發展成為東北地區唯一在工學研究生院設有碩士課程和博士課程的大學，該校畢業生支持社會發展的人力資源活躍在各個領域地區和地方。