陽明海運榮獲111年企業類國家永續發展獎肯定

由行政院國家永續發展委員會主辦之第18屆國家永續發展獎，於(12/14)舉辦頒獎典禮，陽明海運股份有限公司(下稱＂陽明海運”）今(2022)年首次參加國家永續發展獎甄選，即榮獲「企業類國家永續發展獎」的佳績，並由陽明海運杜書勤總經理代表受獎，接受國家榮譽表揚。

肇因於暖化與氣候變遷影響全球的現在進行式，在永續發展的企業營運策略上，陽明海運以淨零排放為目標，透過節能設計與管理與新型環保科技船舶，達成營運船舶碳強度在2021年相較2008年降低達57.38%之目標，並著手布建LNG動力雙燃料貨櫃船，透過採用更潔淨之燃料呼應氣候變遷治理與邁向低碳轉型；陽明海運亦積極拓展數位創新服務，推行Line Bot、e-D/O(電子小提單)與線上詢報價等服務，並透過區塊鏈技術，加速海運及貿易融資流程，更應用人工智慧，強化危險品識別以建構更安全的運載環境；為降低學用落差及扎根海事人才教育，陽明海運亦加強產學合作，與台灣各專業海事學校建教合作及重要操船設備之捐贈；同時，為推動在地社會環境發展，於今年透過與湛藍海洋聯盟在鼻頭漁港辦理淨灘、港計畫，合計清除5,664公斤之垃圾，為因應生物多樣性保護之國際趨勢，與國立海洋科技博物館合作投入珊瑚復育計畫，以維護並復育海洋生態。

第18屆國家永續發展獎全國共63家機關團體角逐企業類獎項，經過評選後陽明海運獲得評審委員青睞榮獲「企業類國家永續發展獎」，肯定陽明海運永續發展策略與作為，此外，陽明海運今年也獲得各類永續獎項殊榮，包含第15屆TCSA台灣企業永續獎榮獲「台灣百大永續典範企業奬」及「企業永續報告/運輸業-金奬」雙獎殊榮、以及第19屆「國家品牌玉山獎」榮獲「傑出企業類」全國首獎殊榮，在陽明海運成立五十週年之際，亦將承諾持續落實ESG之推動，以達環境永續、社會共榮、完善公司治理之目標。