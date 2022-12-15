勞動局舉辦台北市第六屆菁業獎頒獎典禮 表揚42家優秀企業

北市勞動局昨(14)日於台北市政府市政大樓1樓中庭舉行「第六屆菁業獎頒獎典禮」，由勞動局局長高寶華代表市長頒獎表揚42家獲獎優質企業。

高寶華表示，「菁業」取自詩經「菁菁者莪，樂育材也」之意涵，書經「兢兢業業」之音，頒贈給「以認真踏實的精神，提供市民優質勞動環境與職業的菁英企業」。在面對超高齡社會以及少子化趨勢衝擊下，獲獎企業在經營自己公司業務時，也為我國整體就業環境投入許多心力與資源，由菁業獎的評選中脫穎而出，獲獎實屬不易。

勞動局高寶華局長致詞。圖／勞動局提供

高寶華指出，明年將推動「銀髮友善企業認證指標」，設計認證指標不只鼓勵銀髮者再度就業，也是讓企業有所依循，可藉此改善公司制度，創造友善銀髮族的雙贏就業環境。而在青年課題上，北市府則推動「青年就業實習平台」，讓年輕人能透過體驗方式，了解自己適合從事的產業類型，找到最適合自己從事的領域。

本次受獎單位於各縣市均無違反勞動法令，並在參與本市各種徵才活動、青年職場體驗實習、特定對象輔導就業、中高齡友善職場及學習再適應等業務上具有重要貢獻，因此方能從數百家徵才合作企業中客觀評選出，才能獲此殊榮。

企業代表台灣微軟總經理施立成表示，台灣微軟在年輕世代合作上，已連續六年受到北市府勞動局的肯定，自2004年起即實施企業實習專案，連續舉辦至第19屆，每屆都有逾百位學生參與，讓年輕人在就學期間就明白職場中高科技產業需要的硬實力及軟實力。2014年第10屆起和北市就服處即展開合作，積極參與每年北市就服處舉辦實習就業博覽會，漂亮的logo『學而實習之』就是第10屆的實習學生發揮創意發想而完成，未來也希望透過產學接軌，公私協力來創造更多產學合作機會，讓台灣每位年輕人對產業、自己及社會都能「貢獻更多、成就更大」。

台灣微軟總經理施立成。圖／勞動局提供

王品餐飲襄理林祐立指出，長期參與北市就服處各項政策或徵才活動，北市府針對超高齡化社會具有遠見，銀髮職務新創政策促成產業策略聯盟，王品集團在進用中高齡勞動力規畫上不僅有北市府協助，更可和企業先進交流分享。王品集團今年徵才年齡比例上，中高齡進用的人數比例和去年相較增加50％，進步顯著。而攜手北市勞動局、就服處，則讓王品集團推動中高齡用人規畫更有底氣，量和質都有精彩成果，未來將會持續努力前進。