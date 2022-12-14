「第46屆國際技能競賽」 勞動力發展署北分署培訓國手獲1金1銅2優勝

「第46屆國際技能競賽」成績揭曉，本屆國際技競賽因應國際新冠肺炎疫情於15國分流主辦各職類賽事，我國選手勇奪金牌6面、銀牌13面、銅牌6面及17面優勝，獎牌數為歷屆之冠，勞動部於12月12日特別舉辦頒獎典禮，行政院蘇貞昌院長親自蒞臨頒獎，嘉勉國手及裁判長的辛勞為國家爭取榮譽；勞動力發展署北分署所培訓的國手，也獲1金、1銅及2優勝佳績，長久以來投注的專注與信心終於獲得豐碩成果！

獲得「銲接」職類優勝的江祐安，從國中就開始參加各類技藝競賽，曾兩度參加全國技能競賽，都因臨場表現失常未獲佳績，高中畢業進入職場後，體會到自己技能的不足，於是退伍後毅然到北分署基隆職業訓練場學習銲接技術，過程中翁敏富訓練師發掘了他的潛能，推薦他接受選手培訓，也開啟了祐安職涯另一條道路。在長達3年的培訓過程中，一路上克服了重重困難成為國手，這次在眾國手的投票下獲選擔任「第46屆國際技能競賽代表團」隊長，授旗典禮上從賴清德副總統手中接下會旗的那一刻，心裡滿滿的榮譽感和使命感，果然不負眾望在21國強勁的競爭中脫穎而出獲得優勝，證明自已的實力。祐安表示：「很開心也很榮幸有機會踏上技能界的最高殿堂，不但讓我有持續精進技能的動力，更開拓了視野，非常感謝裁判長及指導老師們，傳承了專業技能及經驗，犧牲奉獻的付出，我才有機會在國際賽上發光發熱。」

獲得「冷凍空調」職類金牌的田佳承，國中就讀技藝班，技能操作基礎扎實，解題的理解力、操作速度和穩定度都很好，在「第45屆國際技能競賽-國手選拔賽」挑戰國手資格失敗，看到學長成為國手挑戰最高技藝殿堂，他仍沒有放棄成為國手的夢想，重新調整心態全力投入訓練，以強烈的意志與信心，獲選為「第46屆國際技能競賽」國手，更在參賽時展現出平時苦練累積的嫻熟技巧，脫穎而出獲得金牌，佳承說：「近兩屆的競賽模式改為現場公布競賽題目，非常考驗平時累積的基本功和應變力，拿到金牌特別開心，感謝培訓團隊的協助與指導，這幾年的參賽不僅磨練自我耐力與溝通能力，更從中調整了自己的態度與個性。」

獲得「工業控制」職類銅牌的簡廷安，因為對技藝的濃厚興趣，高中選擇就讀技職學校，在老師的推薦指導下參加全國工科技藝競賽，初次參賽就獲得第三名成績，也讓大家看到他的天份，從此積極接受培訓，並不斷透過大小規模的競賽磨練自己的技藝與實力；廷安對自己的要求非常高，除了在練習時錄影計時，控制節奏、速度與準確度，同時也勤作筆記，思考各種狀況的解決方案加強臨場應變能力。廷安表示：「這兩年的訓練真的很不容易，從一開始就不斷告訴自己，要享受比賽中所有過程，並堅持到最後一刻，很慶幸自己做到了，不斷的精進讓自己成為更優秀的人，在這次國際賽中也認識來自世界各地的好手，彼此不分敵我切磋技術，這感覺無法言語形容，是美好的回憶。」

勞動力發展署北分署賴家仁分署長表示，選手們克服長途飛行的疲累與時差，在高手雲集的強大壓力下脫穎而出，每位都是臺灣之光，北分署將持續積極與轄區內學校合作，運用師資與設備資源，共同培訓技能競賽好手，向下扎根為國家培養技術人才。