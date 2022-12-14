2022永續智慧創新黑客松競賽 逢甲師生團隊囊獲35項大獎

「2022 永續智慧創新⿊客松競賽」今年擴大舉辦，由逢甲大學、靜宜大學、中國醫藥大學、亞洲大學、東海大學、大葉大學、嶺東科技大學與中山醫學大學等中臺灣八所大專院校攜手合作。12月11日舉行決賽，此次競賽共有來⾃全台39所⼤學、308組參賽團隊報名，參與企業計16家，在此激烈競爭之下，逢甲大學參賽團隊中7組榮獲第一、7組第二、6組第三、15組佳作，總計榮獲35項大獎，為所有參賽大學之冠。

此次主題借鏡聯合國17項永續發展目標SDG（Sustainable Development Goals），以永續、智慧、創新、韌性為主軸；透過產業界的參與和出題，強化學校、學生與產業的交流，能有效提升學校產學合作與產業實習機會。進入決賽的106隊中，逢甲團隊有35組，參與學⽣⾼達161⼈。

逢甲大學七組冠軍團隊學生來自合作經濟暨社會事業經營學系、國際經營與貿易學系、商學進修學士學位學程、財務金融學系、工業工程與系統管理學系等學系，分別由江宜芳老師、董正玫老師、鄭妃君老師、黃瓊如老師、劉智華老師、陳兆衡老師指導，勇奪嘉和健康生活、台灣主婦聯盟生活消費合作社、台灣康寧顯示玻璃股份有限公司、信義企業集團、星享道酒店、大晟資產管理顧問有限公司、老五老基金會等企業命題冠軍。除上述七組冠軍團隊外，還有多組表現出色的學生團隊，分別在瀚錸科技、虎元漢藥、歐旻慈善基金會、樂器銀行、愛陌生股份有限公司、社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、點睛科技等議題獲得前三名與佳作之佳績。

「2022永續智慧創新黑客松」在八校合力之下，兩個多月來透過工作坊及不斷的交流，參賽師生們都學習到非常多寶貴的經驗，也於決賽時呈現出許多創新創意的成果，大會圓滿成功。未來，永續智慧創新黑客松將傳承下去，明年將由亞洲大學主辦，期待透過更多廠商、更多跨院校所組成的團隊參與及激盪，帶來更多創新的能量。