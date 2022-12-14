2022法遵科技與電腦稽核專題競賽全國總決賽 逢甲大學奪冠

2022法遵科技與電腦稽核專題競賽全國總決賽，12月9日在政大公企中心盛大展開，複賽共有來自南、北區11組團隊同場競逐，最終由逢甲大學會計學系吳東憲老師指導的電腦稽核隊黃映瑜、廖芷汝、張筱琪、許芯菱、李思宇5位同學抱回冠軍獎盃及新台幣2萬元獎金。

參賽的11支隊伍揮灑創新能量與實作技術，結合電腦稽核軟體、商業智慧系統、各式決策模型，為金融業、外送業、虛擬交易等各產業提供實務解方。今年奪冠會計學系同學，挑戰數位科技領域的新興產業，將自動化稽核應用於第三方支付，透過電腦稽核軟體、視覺化分析軟體與RPA工具的結合建立自動化稽核系統，防範第三方支付不法交易，創意與實務操作能力受評審青睞。拿下首獎，參賽的同學都興奮不已，黃同學表示：「借鏡先前經驗，這次競賽更知道如何接軌實務，將稽核系統融合法律規定。」她期望未來能透過企業訪談，深入瞭解產業困境，持續優化系統。

法遵科技與電腦稽核專題競賽今年已邁入第5屆，法遵科技（Reg Tech）旨在運用大數據、人工智慧等資訊科技，協助金融機構及企業完善內部控管機制、降低法遵成本，以提高整體經營效率，是近年國內外金融科技重點發展領域。本競賽在「業界出題、學界解題」的合作理念下，學子導入智慧科技引領產業數位升級，同時促進學界知識更新，以期在產學之間共擬互利、雙贏。