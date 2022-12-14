考試院舉辦111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會

考試院13日下午於該院傳賢樓10樓大禮堂舉辦「111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，考試院長黃榮村親自主持，並邀請總統蔡英文親臨致詞並頒獎給6位得獎人及6組得獎團體。

蔡總統致詞首先恭喜今年的得獎者，在工作崗位上全力以赴，讓國家社會更好更進步，為全體公務人員樹立最好的典範，並肯定得獎者的傑出事蹟，且也對入圍決審的2位公務人員和2組團體給予嘉許及勉勵。

總統蔡英文出席「111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」致詞勉勵。圖／銓敘部提供

蔡總統表示，疫後世界秩序充滿挑戰，重要工作包括維持經濟成長、減輕民眾生活負擔、確保國家安全以及爭取國際支持，並就經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力等面向，期許所有公務人員持續努力，打造國家韌性，帶給世界更好的臺灣。

考試院長黃榮村表示，考試院從民國88年創辦公務人員傑出貢獻獎，那年剛好是921大地震，從艱苦的年代開始表揚傑出公務人員，非常具有重大意義；今年表揚大會為擴大激勵效益，總獎額從10名提升到12名，在經過評審委員會層層評選關卡，獲選的公務人員與團隊出眾事蹟均深獲評審委員肯定，也是各公務人員與公務機關的楷模。

黃榮村表示，考試院是國家人力資源部門，主辦傑出貢獻獎，希望讓傑出公務人員，得以被大家看到，加深人民對公務體系的信任與肯定，獲獎者更有機會成為文官體系的領頭羊，持續協助政府機關更上層樓來提升社會福祉。

承辦機關銓敘部也表示，傑出貢獻獎一直以來被譽為公務界的奧斯卡獎，服務機關對於機關內同仁能夠獲獎都感到與有榮焉。此次表揚大會各得獎者服務機關同仁熱情與支持火力十足，紛紛準備加油板及歡呼口號為得獎者應援，充分展現服務機關及工作團隊對得獎者的支持與肯定，氣氛熱烈且溫馨活潑。

總統蔡英文頒發公務人員傑出貢獻獎-個人組予得獎人。圖／銓敘部提供

此外，各得獎者機關長官及貴賓也到場祝賀，如考選部長許舒翔、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝、財政部長蘇建榮、行政院人事行政總處政務副人事長李秉洲、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵、衛生福利部臺北醫院院長鄭舜平、臺南市政府觀光旅遊局長郭貞慧、桃園市政府環境保護局副局長陳增祥、屏東縣政府邱秘書長黃肇崇、臺東縣衛生局長孫國平，亦到場為得獎者表達恭賀之意。