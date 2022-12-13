原民會首度舉辦都市原住民族發展研討會 關心都市原住民族權益

原住民族委員會於12、13日連兩日於行政院新莊聯合辦公大樓舉辦「TUKAY新視界‧共創都原新未來：都市原住民族發展研討會」，由原民會主任委員夷將‧拔路兒Icyang·Parod親自揭開序幕，探討都市原住民族遷徙與認同等六大專題，並安排綜合座談，邀集各地方政府研議都市原住民族發展條例草案，作為未來制定都市原住民族政策與法制基礎。

原住民族委員會於12月12日及13日連兩日在行政院新莊聯合辦公大樓舉辦「TUKAY新視界‧共創都原新未來：都市原住民族發展研討會」。圖／原住民族委員會提供

夷將‧拔路兒Icyang·Parod表示，依據11月原住民族人口統計報告指出，目前設籍在都市地區的族人已達28萬餘人，占全體原住民族人口的48.7％，加上由於就學及就業關係，實際在都市地區生活的族人已超過半數。

二、三十年前夷將‧拔路兒於都市地區展開原住民族權利運動時，曾陪伴當時台北縣的溪洲、小碧潭及三鶯部落一起抗爭、爭取居住權，也觀察到都市原住民族非常困難的處境，要在當時於帶有歧視與刻板印象的主流社會中生存，且又要持續維繫與原生部落及傳統文化的連結性，確實是非常不容易的。夷將‧拔路兒於2000年擔任台北縣政府原住民族行政局局長、2010年起兩度選上新北市市議員，在新北市服務都市區的族人超過十年，親身經歷也參與推動都市原住民族事務工作。

2016年夷將‧拔路兒則回任原民會主委，積極與其他中央部會、各地方政府一起實現族人在都市地區安居、照顧、經濟及文化傳承的政策。一、該會以前瞻特別預算爭取1.7億元，推動都市永續新家園，如新北市三鶯、溪洲、台中市花東及自強新村、桃園市崁津、撒烏瓦知等聚落已逐步峻工且入住。二、原住民族委員會也在都市地區設置76個文化健康站，提供都市地區的長者照顧服務，未來將預計會持續增加。三、在產業發展方面，已開拓宜蘭、新竹、台中、高雄、屏東、台東及台南等7個都市地區的通路據點，提供族人銷售管道。四、在都會區設置語言推廣人員並結合都市原住民族同鄉會團體、教會來營造族語使用的環境，提高都市地區族語使用的機會及多元化的學習管道。

夷將‧拔路兒指出，都市與部落之間的關係是相互影響、唇齒相依的，都市族人需要部落深厚的文化滋養與傳統知識的傳遞，而部落族人則需要都市新技術與產業能量的貢獻，期待原住民族政策透過都市與原住民族地區的連結，讓都市與部落訊息與資源互相支援，讓創新與傳統生生不息且共榮發展。 原住民族委員會期望藉由這兩天研討會，能聽取族人、民間團體、學者專家以及地方政府意見，以便了解現況、面對問題與需求，並提出解決方案，一起共創都市地區原住民族的新未來。