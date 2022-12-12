TibaMe人才培育 髮型師變身為知名企業的科技新貴

從2016年至今，緯育TibaMe已經有超過1300家合作徵才企業、累積產出超過7000位的資通訊 (ICT) 優秀新人才，直送企業通關渠道。透過4~5個月的專業實作培訓，長期平均就業率在92%以上，2022年10月，緯育TibaMe就業養成班更是有連續四班締造100%就業率的絕佳表現，成果斐然。

跨域轉職的熱潮下，人們也發現自我技能提升愈來愈重要，我們也看到來緯育TibaMe上課的人更多了，跨域轉職是很有價值的事，人生不應該被某個時刻自己所下的決定而侷限。

因為看到了AI應用的趨勢，學員之一的張哲軒表示，希望給自己一個機會進入資訊領域工作，零基礎下，毅然決然報名了緯育TibaMe的【AI智慧應用開發實戰養成班】，他說：「我的經歷與學歷，對於轉職來說並不友善，但我非常努力，最後也成功透過TibaMe的就業媒合輔導協助，錄取了臺灣前三大電信業的資料工程師職缺。」

像哲軒這樣成功的例子不在少數，另一個華麗轉身的案例是Dana，先後參加過緯育TibaMe兩種就業養成班的Dana，第一個養成培訓班讓她從餐飲業服務生變身為一名數位行銷專員，工作一段時間後，探索出自己更深刻職涯藍圖的她，再透過第二個養成培訓班蛻變為知名企業的前端工程師。

「在這裡沒有所謂的明星學員，因為每一位學員都有精彩的學習與蛻變故事，而每個故事背後，都是激勵緯育同仁、講師群、企業用人單位不斷努力的原動力。」 緯育TibaMe養成培訓處資深經理黃馨瑧細數著眾多學員的學習歷程與就業成就，她表示：「談到薪酬，這裡也有不少結訓後兩三年內快速薪水翻數倍、年薪破百萬的激勵事蹟。學員們勇敢跨出跨域轉職的第一步，緯育TibaMe協助他們找到好工作後，他們也很爭氣，持續在職場上精進專業，很快就有機會被獵取或挖角。」

緯育TibaMe 《 Java Day 》 校友回娘家活動。圖／緯育TibaMe提供

跨域轉職能成功，團體專題實作是重要的關鍵

問到「非相關科系、零基礎的人，要如何贏得轉職成功的那張門票？」黃馨瑧表示，首先要幫學員打好該職務領域必備的基礎技能，讓他未來具備自學與解題的能力，然後，一定要讓學員的能力可以密合業者的需求。她說：「緯育很注重專題實作能力的養成，我們在培訓的中期開始，透過讓學員分組做具規模性的團體專案，小組團隊從擇定題目、制定範圍、系統分析設計、專業分工實作、尋找解決方案、系統整合測試、專案發表與展示等，花上大約10週的時間。因此，小組成員在就業前，除了已經歷練專案實作技能的硬實力外，也磨練了系統思考、溝通能力、邏輯表達、團隊合作、當責等重要的就業軟實力。」

黃馨瑧笑說：「沒有人比我們更懂得科技業對人才的需求與實務應用上的要求，緯育邀請到的業師都是該領域專家出身，導師對學員們的照顧更是無微不至，貼心協助學員走過每一個學習的關卡。」

緯育TibaMe身為緯創集團旗下唯一教育科技事業體，也希望可用一己之力，用我們的專業串起企業和個人間的平台，累積個人帶得走的能力，也實際協助產業解決人才問題。黃馨瑧提到：「學員在決定是否要投入就業或轉職培訓課程之前，多半是帶著不安與不夠自信的心情，緯育TibaMe除了給予課程上的專業諮詢，我們也會引導他們去思考對於職涯的認知與發展，去建議什麼工作更適合他們、協助他們確認自己想要的職涯，給予學員實質且有用的幫助，才是我們做教育事業的初衷。」

緯育TibaMe扮演平台角色，串起人才培育生態鏈

緯育TibaMe也很看重學員結訓時的就業輔導與面試媒合活動，協助他們進行就業媒合的過程中，會指導學員該如何展現自身能力得到人資的關注，以及面試技巧。培訓過程中，除了精心設計獨家且紮實的OnO混成式課程教學外，也積極舉辦線上線下學習分享活動，經營「講師」、「學員」與「企業」三方的角色，透由三方的交流與對話，密合彼此的需求，即使學員們結訓後，也會持續追蹤他們在職場上的發展狀況。

今年七月舉辦的TibaMe Java Day校友活動，現場就匯集了近300位的Java班學姊長暨現職的優秀工程師回娘家，除了情感交流，也意外促成不少轉職跳槽、加薪媒合的好機會，當天也在活動前主動對校友進行在職增能進修的許願市調，並找來專業講師做熱門課程的講座，回饋給所有參與許願課程的校友們，展現十足的誠意。

訓用接軌不該只是口號，而是實際行動

注重訓用接軌的緯育TibaMe，也很重視與企業用人單位的交流，讓人才技能得以順利密合企業實務需求。資拓宏宇人資處康竣凱資深經理分享：「緯育TibaMe適時挹注供應Junior工程師人才的水池，我們也會同步回饋緯育TibaMe，給想進入IISI的新鮮人建議方向，例如：職場軟實力面的4K戰鬥力概念、職場硬實力面的專題製作之前應先釐清應用邏輯…等，我們很樂意與緯育TibaMe共同維繫學用接軌的平台機制，創造雙贏。」

黃馨瑧誠懇地說到：「人除了必須下定決心，還需要周圍許多的助力，才可以把握每一次跳躍升級的機會。很希望緯育TibaMe可以扮演那個關鍵的助力，幫助有志想就業或跨域轉職到不同產業的年輕人能有實現翻轉人生的夢想，贏在就業轉換的起跑點！」