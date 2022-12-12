交通部無人機推動成果發表會嘉義盛大登場

為加速我國無人機於交通運輸領域之應用，並促進產業發展，交通部於111年12月12日(星期一)在嘉義縣亞洲無人機AI 創新應用研發中心辦理「飛山越嶺–交通部無人機推動成果發表會」，交通部祁文中次長特別親自蒞臨，除頒獎表揚「無人機在交通領域之創意應用競賽(II)」獲獎團隊及「無人機整合示範計畫(II)-物流運送之深化應用」參與測試驗證之優勝廠商團隊外，同時對於無人機科技產業小組及運輸研究所迄今推動的各項計畫，已有效結合並凝聚國內無人機產官學研力量，積極導入無人機應用於交通運輸領域之物流運送及橋梁檢測等應用，以及協助國內無人機產業發展表達感謝與期勉。本次成果發表會，匯集產官學研代表超過120人，相當踴躍。

「交通部無人機科技產業發展策略規劃與執行」計畫重點為推動臺灣無人機大聯盟(UAS-Taiwan)之籌組並協助成立初期之發展運作，該聯盟業於111年3月正式成立，並於111年6月與日本無人機產業振興協會JUIDA簽訂合作備忘錄；此外，並依據2025年我國無人機在交通領域發展之橋梁巡檢、物流運送兩項里程碑，提出對應之推動策略及路徑圖，提供國內政府單位、學研單位及產業界之參考依據。

「無人機在交通領域之創意應用競賽(II)」計畫係為激發國內無人機在交通領域之創意應用，營造「競賽即是應用服務」之合作環境，進而促進技術與經驗交流與產學合作，本計畫將前期計畫創意組優勝設計打造為實機。本年度創意組、應用組及研發組共81隊報名；111年8月完成決選作業，共選出29隊優勝隊伍。

團隊於現場展示作品成果。圖/台北市電腦公會提供

「無人機整合示範計畫(II)- 物流運送之深化應用」計畫，透過與民航局及中華郵政緊密合作，共同決定驗證主題為-道路(橋梁)中斷以無人機維持郵務運送，並選擇桃園復興郵局(介壽國中舊址)至華陵里(達觀山風景區停車場)做為驗證場域，飛行距離(來回)達約44公里。本期共吸引21家廠商報名，最後其中4家(25kg以上：4家為田屋科技股份有限公司、經緯航太科技股份有限公司、泰世科技有限公司、樂飛創新國際股份有限公司)完成驗證。

「無人機搭配AI影像辨識應用於橋梁檢測之研究」計畫，本年度成果包括，清洗運輸研究所建置的「車行橋梁管理資訊系統」資料庫中橋梁構件劣化影像資料、提出AI影像辨識模式，設計橋梁檢測無人機雛型，並提出無人機在橋下無GPS訊號之解決方案。

無人機發展近年來備受國際矚目，其高機動性、廣泛部署之特性，應用範圍也是不斷地拓展，為把握國際無人機發展趨勢與契機，交通部運輸研究將持續推動跨部會、中央與地方以及公私協力合作，共同推動無人機在交通領域之創新應用，同時協助臺灣無人機產業邁向國際舞台，搶攻全球無人機市場。