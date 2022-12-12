高科大土木系抗震作戰重啟食材橋梁賽 參賽創高峰創意十足

高科大土木系抗震大作戰連續舉辦18年， 已成為土木營建系重要年度競賽

國內土木營建相關科系重要年度競賽的「高科大土木系抗震大作戰」，10日在國立高雄科技大學建工校區舉行，競賽分為三類：抗震、橋梁、微電影，其中橋梁設計競賽，重啟早期的「食材橋梁」競賽，激發非常多學生創意，很有看頭。最後抗震競賽由臺中高工的 「 關東煮炒泡麵隊 」 奪冠；國立秀水高工 「 拜託是要怎麼做隊 」 贏得橋梁變變變最佳創意獎，國立興大附農贏得橋梁變變變最佳解說獎。

最佳創意獎落秀水高工，發想自倫敦大橋，但結構不同於倫敦大橋的開闔橋、拱橋設計，改為π型橋的形式。圖／高科大提供

本屆競賽除了抗震題目外，橋梁設計是競賽的另一個焦點，去(110)年題目是「橋梁力與美」，今(111)年回到往年傳統的題目「以食材為材料」來設計橋梁，每一組有500元預算可以在超市、便利商店或傳統市場取得食材做為橋梁材料。今年的橋梁挑戰是，相較往年只有二個橋墩的規範，今年規定至少有三個橋墩、二個橋板、二座橋墩間跨距至少15公分。糖是各組選手幾乎都會用到的黏著材料，過程中燒煮焦糖漿的味道香味四溢，和氣氛緊張的抗震阻競賽形成對比。

橋梁變變變競賽最佳解說獎由興大附農奪得，同學的橋梁設計有轉折來增加空間趣味，一段採吊橋設計、一段採斜張橋設計且橋板有弧度。圖／高科大提供

高科大土木系抗震大作戰，從2005年起連續第18年舉辦，除了是高科大土木系校友重視的一項傳統，也是國內高中職學生的年度重要賽事，恰逢明(112)年土木系迎接創系60週年，特地在第18屆抗震大作戰邀請土木系年輕系友、雙證照達人陳昭村擔任抗震組評審之一，傳承意味濃厚。陳昭村碩士在學期間即連續三年考取公務員高考(第三年已畢業)、碩二時先考取結構技師執照，畢業後接著考取土木技師執照，更是高科大第一位獲得技職傑出獎的學生。

高科大土木系主任郭文田表示，今年是「基礎科學促進永續發展國際年」（The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD 2022），土木系抗震大作戰受國科會補助，也是國際年的各項活動之一，土木營建雖是國家基礎的產業，卻也是推動國家永續、地球永續的一個重要部門。

高科大工學院副院長黃忠發特地到場為各校選手勉勵。黃忠發副院長說，今年來自36校、41科、171隊的選手，都是未來營建領域的人才，他特別指出，根據考選部公布的各大學高普考錄取排行榜，高科大總人數排名全國大學第五名，當中高科大土木系就是一個專業證照難考但是連年有佳績的科系，他也藉機向未來的學生招手，邀請加入高科大土木系行列。

各類競賽獲獎：抗震組第一名臺中高工(關東煮炒泡麵)、第二名秀水高工(龍貓的家屬)、第三名臺中高工(最強組合你敢信)；抗震組美學設計獎，包含嘉義高工(搜尬問題不大)、花蓮高工(洄瀾那邊)、彰師附屬高工(建築師巴布隊)；橋梁變變變，最佳創意獎秀水高工(拜託是要怎麼做)，最佳解說獎興大副農(船到橋頭自然直)；微電影競賽佳作包含南大附中(長青樂活)、虎尾農工(玫樺逼我來比賽)、南大附中(抗震欣捷隊)。