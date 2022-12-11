2023亞洲皇室風雲人物頒獎典禮吉隆坡隆重登場

隨著疫情全球已趨緩，停辦三年的「Asia Legendary Leader Award」亞洲皇室風雲人物頒獎典禮即將於明年假吉隆坡盛大舉辦。由馬來西亞皇室、華人電視台、世界經濟發展企業家聯盟、吉隆坡電視台、亞洲企業雜誌、馬來西亞女書畫家協會、馬來西亞藝術家總會、藝術夢想家文創協會、台北市辛巳畫會、台北市大衛營生活藝術協會與中天瑜您有約節目聯合舉辦。台灣將推派25位企業家與25位藝術家代表台灣參加，勇奪皇室殊榮。

該屆亞洲皇室風雲人物頒獎典禮為第四次舉辦，由皇家評審團、馬來西亞皇子登姑穆哈默金鐿颯「Yang Di Mulia Muhammad Kin Eezaz Bin」皇子殿下親自見證，且頒發台灣傑出亞洲皇室風雲人物，他表示，皇室風雲人物個人獎項除了有良好的品格、道德、行為、專業技能外，在藝術領域上也期望能呈現多元性的藝術創作。亞洲風雲人物企業家個人獎與企業家品牌獎，須經由大會評審團及皇室成員嚴謹審查企業公司經營品牌、產品價值、產品透明度與獲獎者的背景。

登姑穆哈默金鐿颯強調，獲獎者的成功來自於團隊的努力與能力，期望能藉由國際性交流，展現個人的專業與知名度，開拓更寬廣國際視野，並為世界及社會帶來更大影響力，並促進社會和諧發展達到美好生活邁進。

馬來西亞企業影響力總會拿督徐楗輝博士也同時為總會長，以及拿汀童微凌指出，頒發亞洲皇室風雲人物奬為表彰在亞洲大中華區的貢獻卓著的企業家與藝術家，肯定各個領域優秀人士的成就，與在藝術界表現不凡的傑出人士。

自2011年成立「Asia Legendary Leader Award」，歷年來提名獲頒亞洲皇室風雲人物奬項，獲獎者來自馬來西亞、新加坡、中國、香港、泰國、越南、印尼、菲律賓、台灣的產、官、學、藝文等各界賢達人士。

2023年亞洲皇室風雲人物頒獎盛宴將於2023年3月11日至16日出團，報名專線：0800-728168或洽詢：0932-773464。