龍華科大歡慶建校53周年 半導體廠商捐贈逾2,500萬設備

龍華科技大學12月10日喜迎建校53周年校慶，高齡近百歲的創辦人孫陳淑娟女士、孫道亨董事長親自到校與龍華師生、校友共同祝賀學校生日快樂，龍華科大112學年度即將招收半導體工程系學生，產學合作夥伴、半導體廠商德微科技及矽格股份有限公司，今年特別捐贈學校價值1,500萬元、1,000萬元封裝測試機台等設備，攜手培育國內半導體專業技術人才，以提升學子職場競爭力。龍華科大今年不僅續獲教育部高教深耕計畫1億3,153萬元，同時獲得教育部億元計畫建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，學校並發出教師激勵獎金總金額超過2500萬元，再創新高；而今年的產學合作金額亦高達3億3千餘萬元，辦學績效非常優異。

創辦人孫陳淑娟女士頒獎表揚服務滿40年資深教師。

龍華科大董事長孫道亨在慶祝大會致詞時，感謝創辦人孫法民及孫陳淑娟以實業興學、篳路藍縷建校辛勞，而在歷任校長所帶領行政團隊及全體教職員工生齊心努力下，奠定學校扎實基礎，邁向穩健發展，目前畢業校友不僅遍及海內外，成為國家工商建設發展骨幹及社會穩固中堅，在53周年校慶特別代表董事會向全體龍華人致上萬分感謝與敬意。孫董事長指出，當前少子化環境對學校是危機也是轉機，龍華科大堅持特色辦學、深耕產學合作，不僅要在台灣永續發展，更要積極拓展國際化，期勉全校同仁求實創新、追求卓越，營造更優質的校園，他強調董事會將全力支持校務，為龍華科大開創更美好的未來，讓校友們感到光榮與驕傲。

孫董事長致贈感謝狀予德微科技、矽格公司兩家產學夥伴。

龍華科大校長葛自祥則強調，學校今年續獲教育部高教深耕計畫1億3,153萬元，並獲得教育部億元計畫，建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，這都歸功於同仁在工作崗位的辛勤奉獻，尤其龍華無數優秀老師與學子在各專業領域綻放光芒，日前高雄國際發明展，學校今年再度囊括2項特別獎、29金、8銀及8銅，45件作品全數獲獎，百分百獲獎紀錄傲視群雄；文創系校友董家銓，去年甫畢業就經由產學合作師長推薦進入原住民電視台，參與製作節目今年敲響金鐘，畢業才一年就勇奪電視金鐘獎，系上師生都以他為榮。此外，龍華科大所堅持的「二不二要」，其中「二要」是學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生。

泰國帖詩琳學校中國研究中心基金會劉永榮主席致贈龍華校慶紀念禮品。

葛校長指出這2年包含台積電在內的許多知名企業到校徵才，學校電機系學生在台積電實習，目前月薪就有5萬6，而許多學生在實習階段，每月實習薪資就達3萬8以上，充分證明龍華所培育的學子，在學時就受到產學合作廠商重視；該校將在112學年度開始招收半導體工程系學生，與日月光、台積電、矽格、德微科技等14家半導體龍頭及關鍵領域產業，成立半導體產學及人才培育聯盟，期望藉由聯盟合作，創造更多產學鏈結機會，以加速培育專業人才，葛校長最後並以加強行銷、提昇教學品質、聚焦院系特色，以及致力邁向國際化等，期勉全體教職同仁共同努力，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標，讓龍華科大再創高峰。

葛校長頒發傑出校友獎表彰校友貢獻。

校慶大會中，龍華科大董事孫道濟、泰國帖詩琳學校中國研究中心基金會劉永榮主席、崇右影藝科技大學蕭源都校長、北市松山家商張瑞賓校長、恆毅高中洪金水校長、大同高中孔令明校長、大慶商工蕭益進校長、蘇澳海事學校陳永峰校長等夥伴學校代表，以及校友會竇憲宗理事長、龍華人企業家聯誼會陳正豐會長都受邀出席、致詞，並頒獎表揚服務龍華滿10年、20年、30年資深教職員工；孫陳淑娟創辦人親自頒獎予服務龍華滿40年的工程學院陳寶祺教授，肯定他們辛勤付出，伴隨著學校一起成長茁壯，同時孫董事長也致贈感謝狀予德微科技、矽格股份有限公司，感謝兩家產學夥伴今年捐贈學校價值1,500萬元、1,000萬元封裝測試設備等機台；葛校長、林如貞行政副校長則代表學校頒發傑出校友感謝牌，表彰其在社會各領域的卓越貢獻，以及積極回饋母校，提供弱勢學弟妹們獎助學金及物資的善心回饋。

龍華科大歡度建校53周年，除慶祝大會，體育館並舉辦校慶嘉年華－學生創意啦啦舞競賽，現場青春洋溢，熱鬧歡騰；藝文中心展出「國軍第55屆文藝金像獎美術類得獎作品巡迴美展」，吸引許多師生踴躍觀展，而當日各系校友也有多位回娘家參與校友餐會等慶祝活動，充分展現團結向心力。