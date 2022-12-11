中原大學結合重量級業者開創量子科技新猷

中原大學DA量子計算中心揭牌典禮，由中原大學董事長張光正、台灣富士通董事長暨總經理遊口証、台塑公司董事長林健男等人一同主持揭幕，台灣量子教育靈魂人物、中原大學量子資訊中心主任張慶瑞講座教授，亦以「台塑、富士通、與中原大學的學術三角戀情」為題，感性訴說推動量子科技的心路歷程。

中原大學、台灣富士通與台塑聯合設立DA量子計算中心

為迎接量子科技新世代，中原大學在台灣富士通支援下，正式成立「DA量子計算中心」，並於12月10日下午二時舉行揭牌典禮，該中心將成為台灣富士通發展及研究量子運算技術應用的重要據點，中原大學同時宣布，攜手台灣富士通及台塑公司三方合作，共同創建量子科技的應用產業鏈，加速推動台灣量子科技之發展。

中原大學董事長張光正表示，中原完成台灣第一本中文量子計算教科書，積極投入量子科技教育。

中原大學表示，DA量子計算中心將運用富士通提供之Fujitsu量子啟發式運算技術Digital Annealer，掌握量子運算技術與相關應用研發先機。Digital Annealer數位退火技術能快速反應、解決複雜的「組合優化」難題，從天文數字般的大量選項中，迅速找出最佳方案，舉凡新藥開發、物流最佳路徑、智慧製造、智慧金融、數學模型求解等，都可透過Digital Annealer提供最具成本效益的解決方案。現任台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長、中原大學講座教授張慶瑞指出，「量子科技」被喻為下一個世代的革命，對資安、金融、國防產業有重大影響，他指出中原大學在幾年前即預見此潮流趨勢，自2020年開始耕耘，除了購置教學用量子電腦，並從開課到實際應用研究積極佈署，2022年7月成立台灣第一個以量子計算為主的「智慧運算與量子資訊學院」，全力培育新世代的量子科技人才。

中原大學講座教授張慶瑞演講說明台塑、富士通、與中原大學的產學合作淵源。

成立台灣第一個量子計算學院，培育新世代科技人才

另一方面，富士通量子技術應用結合台塑新材料開發，也為雙方帶來研發契機，富士通以台塑豐富的石化產業製造與研發能力，結合台灣富士通的雲端數位退火技術應用在新材料開發上，可在高達數千萬、甚至數億個選擇中，用極短的時間找出最佳解方，縮短研究開發的時程。台塑公司董事長林健男為中原大學化學系傑出校友，對推動產學合作研究不遺餘力，特別委託中原大學量子資訊中心及張慶瑞講座教授使用富士通Digital Annealer技術投入新材料探討議題，以開發更適合產業應用的量子演算法，並激盪出更多新的量子科技應用。

台灣富士通董事長暨總經理遊口証親自出席揭牌典禮，對三方合作充滿期待。

台塑董事長林健男推動企業研究不遺餘力，期許三方合作創下產學合作佳話。

中原大學表示，中原與台灣富士通、台塑公司已正式簽署產學合作計畫，進行前瞻技術與跨域整合之研發，期使產學合作發揮至最大效益，而中原大學DA量子計算中心之成立，象徵台灣量子科技邁入新的里程碑，三方跨域合作也將為台灣量子計算創下產學合作的成功典範。