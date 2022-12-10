東海大學USR與在地連結 走讀大肚山風情

東海大學「大肚山地方教育創生」社會責任實踐(USR)計畫，10日上午在台中大肚區的瑞井社區舉辦「大肚山社區嘉年華」，透過社區走讀、多元體驗活動和經典老相片，連結、活化在地住民和社區，貢獻大學的社會責任。

東海大學實踐社會責任，以大肚山周邊鄰近社區為深耕區域至今已5年，10日上午，「大肚山地方教育創生」USR計畫團隊在電視劇「花甲男孩轉大人」的拍攝地大肚區瑞井里舉辦「大肚山社區嘉年華」活動，在充滿土角厝與紅磚屋的瑞井巷弄裡，透過社區走讀、手作體驗、職人市集、電影沙龍、懷舊相館及團隊展演等六大主題，呈現大肚山獨有的風情，同時也展現東海大學多年來與在地學校、社區、職人與居民等連結共創的美好成果。現場並設有38個攤位，提供地方美食、文創、手作、遊戲、展覽、故事等豐富多元的體驗活動，深具地方特色。

東海大學USR團隊設計遊戲，帶領民眾認識瑞井當地特色。圖／東海大學提供

「懷舊相館」吸引民眾駐足觀賞。圖／東海大學提供

東海大學「大肚山地方教育創生」計畫主持人卓逸民指出，瑞井里遺留許多大肚山早期的生活方式，有就地取材興建且保存完整的土角厝，還有代表「瑞井三寶」的緬梔樹、古井步道和軍中媽的傳奇故事，此次都會一一呈現，讓民眾更深入的了解。

活動中，「懷舊相館」主題展出的經典老相片，呈現過去的建物、地景、服裝、生活、習俗等珍貴的地方風土資料，「社區走讀」則由龍峰國小教務主任陳銘城與瑞峰國小的教務主任蘇黃錫擔任導覽員，講述USR計畫在國小實施的「瑞井走讀」課程內容，典故豐富、生動有趣。

「社區走讀」解說當地紅飛沙的由來，以及說明土角厝的建築方式。 圖／東海大學提供

卓逸民表示，東海大學藉由USR計畫積極組織校內的跨領域教師團隊，與在地國中小學、社群，以及社區組織和非營利組織合作，共同發展國中小學創新課程、創建大肚山地方知識平台、推動社區行動據點、增能社區弱勢兒少、設計地方活化提案等，積極回應基礎教育創新及在地活化的當代需要，充分體現大學的社會責任。