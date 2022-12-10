為何東方人一定要再過年點燈？網：排隊也要去

2022即將進入尾聲，也來到了後疫情時代，許多生活開始恢復往日的活絡，另外也將倒數進入新的農曆年，在台灣民間習俗文化上，大型的寺廟已經開始發號碼牌，也將有一波大排長龍的民眾來啟點「光明燈」、「太歲燈」，來祈求來年的順遂平安。有民眾提出疑問，西方沒有光明燈這樣的文化也是生活的很美好，怎麼在台灣就年年有，而且大部分民眾還是樂此不疲，甚至往年電視新聞上都還看的到，不惜冒著風雨也排隊的人潮，就是為了點上那「光明燈」。

五股知名大羅府。圖／李奇峰提供



光明燈有什麼吸引人的魅力所在，讓在台灣的民眾如此熱衷參與，輔仁大學宗教學系碩士同時也是五股大羅府主持的李奇峰法師說，其實東、西方的文化觀點是截然不同的方向，西方著重自我價值，認為自我才是最重要的，其他外環境則是次要的；而東方中華文化則不同於西方的價值觀，認為人身的自我只是這個世界的一環，所以人身要對生活在這個世界有所敬畏，而後發展了各種禮節制度規範以及從原本的敬畏演變成信仰。

五股大羅府法師李奇峰。圖／李奇峰提供

光明燈同時也是一種文化代表，早期用明火作為燈，火在原始代表著物質的轉化、文明的開始、也代表著希望，在禪宗則提到一燈能除千年暗，燈即是光明的代表，用來破除黑暗、邪惡，同時帶來希望與祝福，而目前多數因安全性問題，而轉用電子燈替代；另外光明燈除了文化的涵義外，另一個差異就是信仰的對象，台灣民間信仰裡是多神信仰，只要能夠給予信眾靈感、靈驗，就會有人去信仰，這是在台灣信仰的自由；但西方國家多數時候為一神信仰，因此有所侷限，甚至信仰的文化方式也有所不同，這也就解答了為什麼西方沒有光明燈這樣的文化。

在台灣，除了點一般的光明燈外，尚有各種項目的燈，如：太歲燈、財運燈、桃花人際、健康燈等等琳瑯滿目，這些燈都是一種藉由向高層次的神靈或者世界本體的能量，來祈求人的自身可以在這個世界中順遂生活，只是在項目上有所區別，這也反映了民眾對於生活上基本的需求與渴望達到更好，因此在台灣每逢農曆春節前後，總有許多民眾不管平時有沒有信仰，都會到熟悉或信任的宮、壇、寺、廟去登記點燈，更常見到的是家裡的長輩，更是會主動的去幫子女們登記點燈，一來順應這個文化效應、二來也安定了身心、三也達到了信仰神靈甚至與其有連結。