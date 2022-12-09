黑綿羊映畫攜手大葉大學「鐵農夫動畫」國際發光

台灣動畫國際發光！黑綿羊映畫有限公司與大葉大學多媒體數位內容學士學位學程產學合作，打造台灣原創動畫《鐵農夫》，不僅獲得富邦文教基金會新台幣400萬元製作補助，完成的6集動畫影片參加國際影展也備受注目，榮獲紐約洛杉磯國際電影節最佳動畫、東京國際大都會電影節最佳動畫影集、莫斯科國際兒童電影節最佳動畫等肯定，參與產學計畫的學生更是還沒畢業就被廠商預約為未來員工。

黑綿羊映畫攜手大葉大學多媒體學程，打造動畫鐵農夫。圖／許俊揚

侯雪娟主秘指出，大葉大學重視實作學習，並且積極推動產學合作，動畫《鐵農夫》由多媒體學程程仲勝副主任、吳旻書老師擔任監製，並由系上陳志隆老師、黃懷德老師、李中魁老師帶領陳長齡、李佳彤、劉芷廷、林旻燁、黃御峰、黃宬翰、周芳瑩、陳威翔、李嘉蓉等多位學生，在動畫的美術、分鏡、特效動態設計等環節給予相當大的協助，結合師生的文創實力、黑綿羊映畫豐富的產業經驗，以及富邦文教基金會的獎助，讓世界看見台灣。這項產學計畫也是大葉大學幫助學生打造就業競爭力的最佳例證，學生在參與動畫影片製作的過程，展現了實作能力，同時累積了實務經驗，多位學生還沒畢業就被廠商預約畢業去上班。

大葉大學多媒體學程畢業生周芳瑩(右)與李佳彤(左)參與產學合作，畢業直接留任。圖／大葉大學提供

多媒體學程助理教授吳旻書強調，台灣擁有堅強的動畫技術，除了代工國際大型動畫，開創原創角色與劇本更是台灣動畫界努力的目標，《鐵農夫》是黑綿羊映畫原創的動畫影片，以同理心為主軸，透過菜園裡的機器人與其他角色的互動來開展故事，整部動畫都沒有台詞，傳達不用言語也能溝通的意念，培養孩子的同理心。美術風格採用水彩手繪風呈現，影片的音樂也是量身打造的，整部動畫從無到有，技術挑戰相當大，前後歷時兩年才完成。

《鐵農夫》動畫導演陳威志表示，富邦文教基金會在2018年向全台灣徵求台灣兒童節目影視內容孵育計畫，黑綿羊映畫有限公司投稿《鐵農夫》幼教動畫企畫案雀屏中選，榮獲400萬元製作基金，隨即展開動畫影片製作，並在2021年首映。黑綿羊映畫進駐在大葉大學育成中心，長期與多媒體學程合作，《鐵農夫》動畫同樣借重多媒體學程師生的動畫實力，目前完成的第一季影片，總計6集，每集6分鐘，上架在My video平台，只要註冊就可免費觀看。

黑綿羊映畫與大葉大學多媒體學程共同製作的鐵農夫動畫，受到許多國際獎項肯定。圖／大葉大學提供

陳威志導演說，團隊透過參加國際影展等形式推廣《鐵農夫》，這部動畫在美國、泰國、新加坡、歐洲等世界各國影展都深獲好評，榮獲紐約洛杉磯國際電影節（New York Los Angeles International Film Festival）最佳動畫、東京國際大都會電影節（International Cosmopolitan Film Festival of Tokyo）最佳動畫影集、莫斯科國際兒童電影節最佳動畫（Moscow International Children’s Film Festival）獎項，獲黑貓電影節（BlackCat Film Festival）提名，同時入圍洛杉磯動畫節（Los Angeles Animation Festival）、倫敦國際網絡與短片電影節（London International Web & Shorts Film Festival）、紐約動畫電影獎（New York Animation Film Awards）、德國慕尼黑兒少雙年展（PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2022）、泰國國際電影節（International Thai Film Festival）、美國芝加哥國際兒童電影節（Chicago International Children’s Film Festival）、聖何塞國際短片電影節（San Jose International Short Film Festival）、阿賈尤國際動畫電影節（International Animation Festival AJAYU – Peru）、第比利斯國際動畫節（TIAF – Tbilisi International Animation Festival）、Animae Caribe 國際動畫與數位媒體節（Animae Caribe International Animation & Digital Media Festival）、洛杉磯動畫電影節（LOS ANGELES ANIMATED FILM FESTIVAL）、羅馬尼亞國際影展（Short Stop International Film Festival）、洛杉磯國際兒童電影節（Los Angeles International Children’s Film Festival）、新加坡國際兒童電影節（Big Eyes, Big Minds – Singapore International Children’s Film Festival）、巴塞隆納國際短片與動畫電影節（Barcelona International Short and Animation Film Festival）、東京升空電影節（Tokyo Lift-Off Film Festival）。

參與動畫製作的多媒體學程畢業生周芳瑩說，她在《鐵農夫》製作期間加入團隊，在執行過程更了解產業需求，也提升了動畫技術。系上與產業緊密連結，有很多產學合作的機會，她也因為參與產學合作，大四進入黑綿羊映畫有限公司全職實習，畢業後直接留任。另一位畢業即就業的李佳彤是馬來西亞學生，她表示，台灣擁有優秀的動畫技術，吸引她從馬來西亞到台灣求學，她在大四開始參與《鐵農夫》製作，不只是在製作過程更了解產業需求，陳威志導演也邀請她畢業後擔任正式員工，讓她一圓留在台灣工作的夢想。