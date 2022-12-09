SIJ 社會創新果醬舉辦Design Jam 跨國競賽活動　打造永續新解方

由民間組織發起的永續創新行動「SIJ 社會創新果醬」（Social Innovation Jam）於新北市政府中永續創新空間「逗點實驗室」（Comma Lab）成功舉辦一日 Design Jam 跨國競賽活動後，優勝學生隊伍榮獲前進永續命題企業的實體參訪與提案機會，讓創新點子與企業永續實務接軌，開創產、官、學影響力模式新里程碑。

SIJ 係由線上教育新創平台「Reborn」、社會創新組織「社創行動實驗吧」、以及東吳大學社會系聯合發起的永續行動，讓學生能結合課程、講座與一日跨國社會創新競賽 Design Jam，再前進企業參訪及提案，職缺媒合的一系列活動中，挖掘自我影響力面貌，同時企業也尋求永續人才以及永續創新解方。

主辦單位表示，此次活動命題邀請台灣智慧雲端服務（以下簡稱 TWS 台智雲）、thingnario 慧景科技、非營利組織「城市浪人」，以及未來人才國際顧問公司與學習家聯合命題等四大賽道，使學生可以有機會嘗試與解決不同類型產業所關注的永續議題，進而讓在學學生能獲得不一樣的實務經驗，啟動屬於自我的影響力職涯。

學生指出，能參訪企業是參與活動的極大誘因，而位於關渡的華碩 AI 雲創園區的 TWS 台智雲更是讓同學印象深刻。除了 TWS 台智雲提供具備高效能超級電腦（AIHPC）運算公有雲服務協助企業數位轉型及節能減碳，在智慧化的華碩 AI 雲創園區亦包含完整 TWS 5G AI Ready Platform 和 5G AI 共創實驗室、提供綠色高算力和完整 5G 環境，使新創團隊能直接在此場域將創意落地，並有效結合5G與AI關鍵技術的企業應用；此結合高速電腦與公有雲服務的永續解方，開啟學生對於永續更廣闊的想像。

台智雲營運長李立國分享組織投入永續發展的理念。圖／Social Innovation Jam /提供

台智雲產業數位轉型發展處副總黃世民表示，台智雲 TWS 期望透過該活動傳達出企業對於永續議題的關注，並且也期待能尋求優秀永續人才一起加入團隊，因此安排企業服務介紹、企業環境參訪、再讓獲勝隊伍提案等一系列緊湊內容，期望使學生進一步了解業界實務。而在學生團隊發表完成提案後，營運長李立國除了回饋提案想法外，也親自與學生分享其自身對於投入 ESG 的觀點與經驗，並與在場同學展開熱烈的互動。帶隊的社創行動實驗吧創辦人 Alvin 也收到學生們表達此行難得的體驗，有很大的收穫與啟發。

台智雲產業數位轉型發展處副總黃世民介紹TWS服務與參與 SIJ 活動初衷說明。圖／Social Innovation Jam /提供

此次 SIJ 總體活動串聯並試驗多方網絡連結所締造的社會創新模式，包括由線上教育新創平台「Reborn」鏈結與星馬設計學院的跨國競賽、提升學生國際視野，由社會創新組織「社創行動實驗吧」與東吳大學社會系協同 KPMG 安侯永續顧問發展公司所發起《台灣永續風險大調查》，讓各類型企業與社創組織思考相關永續風險事項對組織營運、業務等面向影響。並在獲得新北市政府關注與支持下，使得提升社會影響力，也從為疫後新局的台灣立下一個嶄新的典範。