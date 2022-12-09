醒吾傑出校友吳素娥回饋母校 共同推廣校園ESG永續發展活動

醒吾科大致力於在地社區服務、落實教育永續經營，推動USR多年有成。傑出校友吳素娥是「生命樹校園教育基金會」董事長、「台灣區觀光旅遊總會」會長，長期推動並投入校園公益活動，為回饋母校表示將貢獻己力並邀集校友，共同推廣「校園ESG永續發展活動」，為學校、為台灣、為地球，及下一代創造美麗世界。

「生命樹校園教育基金會」董事長暨「台灣區觀光旅遊總會」會長吳素娥，以簡報方式分享公益活動內容。圖／醒吾科大提供

吳素娥董事長81年畢業於醒吾商專企管科，赴美深造擁有美國州立大學心理學博士學位，重視生命教育及青少年身心靈的均衡發展，已帶領超過百人志工舉辦親子與師鐸生命成長營，長期投入校園公益活動。她為響應聯合國ESG全球減碳愛地球，今年更啟動2050年淨零碳排，推出千樹計劃。

醒吾校友吳素娥董事長在大陸長期經營抖音，進行學生心理諮商的服務。圖／醒吾科大提供

吳素娥日前於八里河岸「魔方空間」咖啡廳接受專訪，在美麗的八里河岸及悠揚音樂下，熱情分享在醒吾求學期間最感動及有趣的校園生活，及強調應重視生命教育，鼓勵全台人民動起來，發起全民ESG活動。

醒吾傑出校友吳素娥董事長(左)向醒吾科大公共事務中心郭石城主任表示，她非常喜歡在八里左岸散步感受異國的浪漫風情。圖／醒吾科大提供

吳素娥表示，醒吾求學期間充滿了許多美好回憶，令她印象深刻的是，剛加入課外活動組接受訓練時，在操場跑步要大聲喊自己的名字，以及在校園撿垃圾還被要求幫垃圾配對，讓撿到一隻藍拖鞋的同學不知如何是好，也因為這些當初覺得不合理的要求，反而讓內向害羞的她，透過訓練與學習而改變許多，成就現在的自己。

吳素娥非常感性的說，謝謝當初應英系林邦文老師曾說：「出了這個校門後，一切都要歸零，重新開始。」當初還不了解歸零是什麼意思，後來慢慢知道在學校即使再厲害，出了社會就要自廢武功，才能吸收更多。還有林邦文在辦活動時對他們說：「有經費辦的活動不是真活動，沒有錢還能辦活動才是真活動。」這些話深深影響、改變了她的人生。

吳素娥指出，很多學校只教學生如何順利畢業、找到工作，而在醒吾這些年，得到許多老師及同學們的照顧與協助，更感受到醒吾的教育，不是只教學生如何找到工作，而是如何成就事業，教學生的是技能而不是分數，鼓勵學生做自己想要做的事，更因此成就了許多傑出的校友。

醒吾科大致力於技職教育，培育具備專業技能的優秀人才，並鼓勵學生多多參與社團活動，以提升溝通及協調能力，並能依個人興趣、才能，不斷自我提升，拓展視野，相信對同學畢業後的社會適應有極大的助益。