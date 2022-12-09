亞洲大學17位教授獲全球前2%頂尖科學家

最新的「全球前2%頂尖科學家榜單」，由美國史丹佛大學於2022年10月發布，亞洲大學在「1960-2021終身科學影響力排行榜」有15位上榜、「2021年度科學影響力排行榜」有13位上榜，共有28位獲此殊榮，因有11人兩項都入榜，實際有17人榮登。

「全球前2%頂尖科學家榜單」是美國史丹佛大學根據22個主學科和176個子領域，再依6項關鍵指標進行評分，最終由全球800萬位科學家中，選出「1960-2021終身科學影響力排行榜」、「2021年度科學影響力排行榜」2項榜單。

亞大入選的17位教授包括：經管系講座教授曾明朗、徐世輝、王國雄、教授莊淑惠，財金系講座教授黃永強，醫技系副教授何玉山，保健系教授殷湄晶，生醫系特聘教授樓靜文，資工系講座教授許慶賢、黃明祥、陳良弼、許聞廉、特聘教授黃仲陵、陳興忠、教授Brij Bhooshan Gupta、研究型助理教授Do. Dinh Thuan；通識中心特聘教授張世忠等人。

亞洲大學連續9年榮登國際排行。亞洲大學提供

亞洲大學校長蔡進發說，聘請優質教授，是亞大的努力方向，不但能提升對學生的教學品質，且由於研究能量增強，國際期刊論文能不斷成長，進而連續9年榮登「世界最佳大學」國際排行，招到不少國外慕名而來的外籍生，進入國際化大學之林！