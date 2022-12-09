一起出發一起到達 黃彥瑋力求做金融界標竿

以客為尊的職人精神 重新走出舒適圈

一路平順，畢業後即在金融機構服務，努力幫客戶做好財富管理規劃的黃彥瑋，有著客戶優先的敬業精神。他認為只要把業務做好，讓客戶滿意，就是理想中的人生。正因他抱持著如此執著的態度，職涯漸入佳境，已逐步在競爭激烈的金融圈找到立足之處。然而，待在自我舒適圈的黃彥瑋，卻有一股力量默默地引領他進入嶄新的生活圈。

因緣際會，入學前黃彥瑋認識時任東吳大學商學院院長詹乾隆。詹院長告訴他：東吳EMBA活動精采多元，你一定可以收穫滿滿！於是黃彥瑋參加兩次東吳EMBA舉辦的論壇，第一次是「幸福機構的永續經營論壇」，由典華創辦人林齊國分享一路辛苦創業的歷程；第二次是「新價值高峰論壇-美酒與音樂的交叉線」，聆聽彭廣林教授悠揚的樂聲與品味羅燦慶教授精心挑選的紅酒。雖然他在金融圈參加過不少活動，兩次的參與卻顛覆原本對校園的認識，便以東吳EMBA為下個求學的目標。經過兩年充分準備，黃彥瑋如願進入東吳EMBA就讀，為自己開啟一段於東吳EMBA多采多姿的學習與成長旅程。

學習多元豐富 成功於東吳EMBA蛻變

黃彥瑋說，回到校園像重新進入寶山！東吳EMBA課程多元豐富，他至今仍細數每一位教授的精彩課程：何一梵老師對於莎士比亞經典劇作的精采詮釋；彭廣林老師對於音樂與藝術的精闢解析；謝子仁老師的「領導力專題」，分享白手起家的創業歷程與領導力養成；「跨文化管理」的羅燦慶老師，對德國的文化感受甚深，帶領同學體會跨文化經營的深邃內涵。黃彥瑋興奮表示：「跨文化管理課程讓主管於團隊領導的藝術更上層樓，職場上非常受用！」他舉例：客戶至中國、菲律賓或越南等海外設廠，最棘手也最難解決的問題，即是跨文化管理；職場上不同年紀的跨世代溝通，也是跨文化管理；銀行不同部門的團隊溝通與帶領，更是跨文化管理。

近年東吳EMBA的重點課程為「數位轉型」，內容著重於企業數位轉型、科技應用與數位變革，此趨勢亦是黃彥瑋所處金融業最重要的嶄新領域。東吳EMBA課程軸線總是能持續循著時代脈動創新優化，讓專業經理人與高階主管永遠能在東吳EMBA不斷的成長與激盪出智慧的火花！

服務不落人後 學習促進成長

「東吳大學EMBA服務與成長協會」由東吳EMBA師長、畢業校友與在校同學共同組成，完整串聯起東吳EMBA跨屆、跨領域與跨世代的縱向橫向連結。理事長黃彥瑋指出，協會活動都是集合各屆學長姐與校內外的資源，除了自身的學習成長，更強調「取之於社會，用之於社會」的價值，積極參與社會服務。協會在「服務不落人後，學習促進成長」的使命下，長期捐助台東霧鹿國小營養早餐、慢飛天使遠飛計畫、雲林婦女保護會兒童暑期生活營、沐恩中途之家與彰師大復健諮商研究所自閉症孩童輔導等。近年則與所上「企業社會責任」課程合作，邀請「社會企業」參與課程研討，深入了解社會企業實際上的營運與困難，共同思考解決方法，進而共創永續的未來。

團隊領導與因應變局 讓自己終生受益

黃彥瑋曾經帶領東吳EMBA參加第13屆商學院「玄奘之路戈壁挑戰賽」。東吳EMBA戈13以「一起出發，一起到達」的堅持，獲得當屆「沙克爾頓獎」、「奮進獎」、「最佳公眾人氣獎」及「最佳風範獎」四項大獎。他回憶這段「黃沙戈壁飛鳥絕跡、烈日當空無蔭遮蔽」旅途，是1,300年前玄奘法師歷險路段，選手們必須在4天3夜徒步穿越超過116公里的大漠，對體力與耐力上是相當大的考驗，因此事前籌備即為團隊發展的重要課題。

大家必須穿越黑戈壁、白戈壁、駱駝刺及雅丹地形等各種艱困的地形，在無邊無際的風車陣中互相扶持、彼此照顧。黃彥瑋分享：比賽過程較大家在工作岡位上的運籌帷幄與堅持奮鬥更為艱辛，不僅是對毅力與心智的考驗，「一起出發，一起到達」更是團隊領導的一大挑戰！正因為東吳EMBA由老師、校友們共同孕育出來的覺知，潛移默化注入每位東吳EMBA同學的DNA，讓東吳EMBA的精神能在戈壁沙漠上發揚光大！

很多人都說，讀EMBA就是累積人脈，拓展個人或所服務公司的發展。但對黃彥瑋來說，就讀東吳EMBA卻是一次自我生命的洗禮與提升。他明白，自己的人生從進入東吳EMBA後已經完全不同！一個在金融圈工作多年，早已跨越所屬產業的視界，能擁抱生命無限可能並照亮他人，他是富邦金控─日盛國際商業銀行協理黃彥瑋。