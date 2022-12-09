數據、知識驅動服務　精準行銷才夠力

受到Covid-19疫情的影響，在零接觸經濟的興起後，台灣零售產業的經營模式，已經走入全通路（Omnichannel）時代，無論線上或線下，都視為整合式銷售通路，為消費者提供不限時間、地點的不間斷服務。

由數位發展部數位產業署指導，長期研究台灣服務業數位轉型的財團法人商業發展研究院（下稱「商研院」），在12月7日舉行「2022數位轉型線上論壇」，邀請了4位專家，從運用大數據、AI等數位工具，達成精準掌握潛在市場，進而勾勒出消費者樣貌的「打造精準熱銷力」主題，暢談服務業、零售業的數位轉型與精準行銷的戰略思維，分享打造精準熱銷力的企業經營心法。

論壇首先將由商研院人工智慧服務綜合研究所所長范慧宜，介紹數位科技驅動服務新思潮的訂閱經濟。她表示，在數位轉型的浪潮下，訂閱經濟已成為流行，企業積極想把手上的大數據，變成營收的現金，從麥肯錫等調研機構的資料顯示，訂閱電子商務市場在過去五年，每年以100%的速度成長，因此透過數據驅動服務，變得非常重要。

范慧宜指出，商研院人工智慧服務綜合研究所今（111）年度建置「Meta Persona Health平台」，強調以人的生活型態為核心，建構跨健康產業的生態系統，以發展未來新智慧應用，幫助華人都能得有品質、有尊嚴的生活，從預防角度出發，透過44種風險預測，及AI推薦引擎，提醒使用者未來十年潛在風險，以及需改變的生活習慣。

緊接著兩位零售服務業企業代表──獲得經濟部中小企業處「國家磐石獎」的連鎖早餐店品牌Q Burger董事長鄭瑞賓，以及獲選國發會「NEXT BIG」新創明日之星計畫的台灣指標型新創、原創設計商品購物網站Pinkoi台灣區總經理陳昱珊，暢談公司精準行銷的實戰經驗。

Q Burger是「國家磐石獎」頒發39年來第一家獲獎的連鎖早餐店品牌，在數位轉型上，Q Burger自建點餐的「Q Burger響樂餐飲」App，藉此精準定錨精準客群、提供服務，因而擁有破萬的好評，評分高達4.8分。

鄭瑞賓指出，Q Burger開發App，匯集顧客的痛點，提供解決方案，由App訂單直接匯入POS系統，門市可以立即製作餐點，讓客人只需要上班順路到店，報餐號就可以取餐，快速免排隊，客製化需求也能在App裡滿足。

主打商品不易「撞款」的Pinkoi，運用持續研發升級的AI技術，發展出全新的營收型態，成為重要的獲利引擎。陳昱珊表示，Pinkoi網站無法與消費者面對面的互動，了解他們喜歡或需要購買的商品，因此Pinkoi透過AI逛街推薦體驗之下，讓消費者願意留在Pinkoi，探索更多商品。

她強調，Pinkoi希望能介紹好設計、好品牌，推到消費者眼前，所以設計師加入Pinkoi後，透過AI演算推薦後，也不需要擔心他的創作會被230萬商品淹沒，而且消費者與設計師也可以在探索、發現流程中，認識彼此、了解對方。

最後，洞悉數位趨勢、開發多項科技產品的知識力專家社群創辦人曲建仲，特地剖析「知識社群行銷」的趨勢。曲建仲指出，許多功能複雜或新款的電子產品，具備極高的知識含量，於是業者利用在社群平台分享、推廣知識的過程中，就可以將產品置入，在消費者聽懂了知識後，他們也就會信任業者所推銷的產品，使得知識行銷效果特別地好。像宜特科技目前已經開始經營Youtube頻道，由自家的美女工程師介紹先進材料，吸引晶圓廠客戶的工程師觀看影片，「不過，分享知識的頻率不能太高，一周一次的效果最好。」

展望2023年，依然是充滿變動與未知的一年。過往的成功經驗可能不再適用，數位轉型卻已不可迴避，如何線上線下整合，如何貼近客群讓客群有感，將是當前企業經營的重要課題。