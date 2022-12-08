紡織業ESG分享會逾370人參加 展現永續力

隨著氣候惡化的議題與大環境永續意識抬頭，ESG儼然成為顯學，更是各產業責無旁貸的責任。為協助會員及紡織同業了解高效能低成本的ESG(環境、社會和企業治理)做法，由台灣區絲織、絲綢印染、織布、人纖製造、針織、棉布印染、製衣、毛衣編織、毛巾、毛紡織、織襪、不織布、手套、染顏料、帽子、產紡及創代協會等17個紡織相關公協會，於12月8日(四)假台北市愛國東路22號(紡拓大樓)17樓，舉辦「紡織業ESG高效能低成本分享會」，逾370位業界代表参加，極為踴躍，顯見紡織業對如何投入ESG的重視，也展現紡織業永續力。

絲織公會理事長莊燿銘(右)與演講者菁華工業公司總經理黄衍祥(左)於會場合影。圖／絲織公會提供

絲織公會理事長莊燿銘表示，今(2022)年除結合紡織相關公協會，舉辦多場淨零永續及ESG相關分享、演講會外，也透過「絲織園地」季刊，分享最新的訊息與趨勢，例如，2022年1月號(第119期)分享「淨零碳排是挑戰也是機會」，4月號(第120期)分享「因應淨零碳排應有的認知」，7月號(第121期)分享「舉辦碳盤查研習等促進紡織業淨零永續服務」，明年(2023年)3月10日也將邀請工業局 局長連錦漳蒞臨演講「我國產業淨零永續政策與推動作法」，期望對促進我國紡織業的永續發展盡一份心力，邀請各業界先進預留時間蒞臨參加。

莊燿銘表示，本此演講會，特邀請中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪博士，分享「ESG的企業意涵與永續金融─紡織業如何推展ESG」，就企業外部成本的風險、碳定價下的經濟競爭力、經濟活動的永續標準、評估準則、企業碳中和之道及減碳策略，以服飾業為例說明，並點出台灣企業面對的挑戰。

另外邀請菁華工業公司總經理黃衍祥及協理林永清，分享「菁華工業的永續之路─紡織業ESG經驗談」，介紹菁華公司對於再生能源的規劃目標、碳盤查、碳減量及碳中和等減碳三步驟的作法，供紡織同業參考。

在協助業者改善方面，邀請聯易科技公司協理黎振浩，分享如何「打造全方位的紡織業ESG高效能低成本方案」，解決紡織業者電費居高不下、產品與製程升級、老師傅經驗傳承、老舊設備維修、缺工招募不易等問題。

上列三場演講分享後，並有案例分享與觀摩，讓與會來賓看到實物，進一步了解改善作法及如何獲得高CP值的ESG方案，對紡織產業的永續發展頗有助益。