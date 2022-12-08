東吳大學商學院聯合招生會於南軟園區啟動

東吳大學與經濟部工業局南港軟體工業園區服務中心合作，於111年12月7日傍晚假南軟園區A棟共好空間舉辦第一場商學院碩士在職專班聯合招生說明會。此次合作，是繼今年10月13日雙方簽署產學合作意向書後，在招生與進修方面首度聯手，目的為培育高階商業人才，具有指標性意義。

東吳大學由商學院阮金祥院長、企業管理學系胡凱傑主任、會計學系葛俊佑副主任、資訊管理學系朱蕙君主任、EMBA高階經營碩士在職專班劉宗哲主任、招生組林正村組長、李雅惠副組長…等主管聯袂出席；工業局北區管理處王書龍執行長及南軟服務中心陳杰昇主任蒞臨並全程參與聆聽。

有鑑於高等教育招生日益艱困，東吳大學主動出擊，首次由商學院各系與招生組主管組成堅強陣容，在南軟服務中心舉辦112學年度商學院碩士在職專班聯合招生說明會，推出會計系、企管系、資管系、EMBA共4所碩士在職專班，創造一個行動化、面對面的招生平台，建構東吳與園區共生共榮的生態體系。

東吳大學與經濟部工業局南港軟體工業園區服務中心合作，在招生與進修方面首度聯手，目的為培育高階商業人才，具有指標性意義。經濟部工業局北區管理處王書龍執行長(左)、商學院阮金祥院長(右)。圖／東吳大學提供

商學院院長阮金祥表示，東吳大學是一個傳統的大學，在教學、研究、服務、輔導方面紮實耕耘。東吳商學院成立至今54週年，在產官學界、業界均有良好聲望，竭誠歡迎園區菁英加入。至於商學院碩士在職專班特色，會計系強調理論與實務整合、企管系打造新世代專業管理人才、資管系兼具資訊及商業專業能力、EMBA聚焦經營管理與數位轉型，且東吳大學在交通便利、師資優質、課程多元、校友網絡…等面向，均有絕佳優勢，是南軟園區員工在職進修首選。

第一場招生說明會，吸引近30位南軟園區員工到場關注，第二場說明會預計12月12日於南軟園區舉辦，歡迎有志進修者上網報名。

聯合招生說明會報名連結：https://user196835.psee.io/4n794l