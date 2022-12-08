國立陽明交通大學攜手Google 力助台灣培育延展實境人才及發展關鍵技術

國立陽明交通大學與Google日前12月5日簽署Google學術產業聯盟計畫(Google Academic/Industry Affiliation Program)，將攜手培育延展實境(XR)人才與產學合作研究，期盼延展實境技術在台灣生根茁壯。雙方也藉此學術合作框架協議廣泛與Google展開更密切的國際合作。

Google學術產業聯盟為Google依據未來研發需求精選全球研究領先之知名大學的合作計畫，陽明交大為全台唯一加入Google 學術產業聯盟計畫成員的大學。代表美國加州Google總部簽約的Bernard Kress博士為Google XR hardware處長.，同時為2023年國際光電工程學會(SPIE)會長，此次親自到訪陽明交大，除簽署Google學術產業聯盟計畫，同時頒發Google Gift予田家炳光電中心主任林怡欣特聘教授，肯定林怡欣教授於光學變焦鏡片之研究，及其團隊、課程皆符合Google重視多樣性、致力打造多元化和包容性的團隊宗旨，同時鼓勵林怡欣教授開設光學課程，持續培育光電專業的多元化人才。

電機學院光電工程學系陳方中主任表示，光電系長期投入延展實境相關領域已有亮眼成果，例如由國家科學及技術委員會補助的前瞻智慧互動實境顯示科技專案計畫，即鎖定延展實境關鍵光電元件與軟硬體整合發展執行中，以做為進入延展實境的終端技術。光電系從大學部開始培育與涵養學生的前瞻研發能力，所培育的國際級光電人才也在相關產業扮演關鍵領導角色，此亦是Google願意與陽明交大進行深度合作的一大關鍵。

Google將透過Google學術產業聯盟計畫與陽明交大教授與學生展開學術研究、產學聯合研究計劃與雙邊合作會議。此次簽署的學術合作框架協議，將探討與開展合作活動的可能性，進行學術人員和研究生交流，以及學術研究、科學訊息、研究設備之交流與運用。雙方也將進行聯合研究計劃，並另行簽屬產學合作合約。

林怡欣特聘教授表示，光電系及田家炳光電中心成員持續與國內外科技大廠密切合作，包含Google、Facebook(Meta)、Nikon、Essilor、Coopervision、英特盛、群創光電、智崴資訊、緯創、穩懋、晶元光電、中強光電、聯詠、隆達電、聯亞光電、誼虹科技、富昱晶雷射、乾坤科技、光磊、工研院等單位合作開發延展實境關鍵技術，例如液晶眼鏡、半導體電晶體、microLED、AR/VR顯示器、指紋辨識、3D感測、巨型螢幕光學、面射型雷射、光通信系統、雷射磊晶等，其前瞻研發成果亦成為國內外光電科技發展的重要基石。

中心副主任陳俐吟副教授表示，此次與Google簽署聯盟計畫將有助於光電中心成員透過高強度的國際合作培養更多具前瞻眼界的光電專業人才。立基於陽明交大的堅強研發能力與成果，田家炳光電中心將持續匯流全校教師的研究能量，統籌規劃與Google的全面合作，打造下一世代的延展實境與光電科技，力助台灣培育延展實境人才。