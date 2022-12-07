萬能科大與赫蒂法集團產學合作共創美麗幸福產業

萬能科技大學建校迄今五十多年，近年順應市場潮流，校長莊暢增設多項具競爭性與發展性的相關科系，致力於人才的培育。為拓展校內師生的市場敏銳度及增進研發專長，與赫蒂法集團董事長謝偉斌簽署產學合作備忘錄，希冀借重赫蒂法集團在醫美生技產業的經驗與資源，一同進行人才培訓、產學研發，整合產學資源合力創造健康美麗的幸福產業及美好未來。

萬能科大與赫蒂法集團產學聯盟簽約。圖／萬能科大提供

赫蒂法集團董事長謝偉斌表示，赫蒂法除了擁有醫院藥局的通路資源及自營醫美診所外，更建立高品質GMP醫美保養品研發製造中心，將品牌旗艦基地整合於觀光工廠內，透過體驗經濟致力使民眾有安全可信賴的專業品牌產品及醫美服務、於遊程中釋放身心靈壓力。赫蒂法長期投身公益、回饋社會，人才培育也是集團發展的重要目標，集團內的豐富實務資源正是產學間相互激盪成長最好的養分。

赫蒂法集團董事長謝偉斌一行人，參觀萬能科大機艙教室。圖／萬能科大提供

莊暢校長指出，萬能科大化妝品應用與管理學系，以培育化妝品產業所需之人才為宗旨，由於化粧品新法上路讓臺灣接軌國際、消費者保護更升級，萬能科大也積極配合政府培育化粧品安全簽屬（Safety Assessor,SA）人才，並開辦化粧品安全簽屬證照班與繼續教育等課程，此外也開辦化粧品專業技術人員培訓證照課程，培育了許多產業所需人才。

赫蒂法集團董事長謝偉斌一行人，參觀萬能科大網紅直播教室。圖／萬能科大提供

校長莊暢強調，國內的醫學美容商機無限，尤其醫美中心、醫美診所，醫美市場的發展速度遠遠高於醫美人才的增長速度，學校三年前就成立「萬能科大醫學美容教學研究中心」，已培育多位醫學美容師投入各大醫美中心及醫美診所，深受求才似渴，留才殷切的業者青睞。校方期待藉由此次正式簽署產學合作備忘錄，透過企業與系所師生一同協力，提供學生更多實習與就業機會，達到產學無縫接軌，畢業即就業之目標。

校方表示，妝品系配合美妝、生醫產業的蓬勃發展，近年來為使學生能更具備專業職能及朝向國際化視野的多元化專長發展，系上除了增設醫學美容學程，也增設許多醫美教學設備，如多功能皮膚檢測儀、皮膚透視儀、離子營養導入儀、音波拉提、電波拉提、黑泥娃娃、水光針、深層溫熱儀、無針美塑儀、雙效體雕儀、軟光子嫩膚儀等先進儀器，培育學生投入醫美服務產業，目前已有不少學生在醫美相關產業有傑出的表現。