稻江商職應用日語科成果發表 結合傳統及動漫元素具特色

稻江商職應用日語科本次成果發表會的主題為｢足るを知る｣，日語讀音為「たるをしる」，意即｢知足｣，強調人們應當珍惜身邊所有，不貪心，一如老子｢道德經｣所強調的｢知足之足，常足矣｣，這亦是師長們期許第20屆畢業生能學習到的態度與價值觀。透過這次的發表會，呈現團隊默契，展現日語實力，讓所有與會嘉賓感受到應日科高三的學生已由稚嫩蛻變為成熟，並能團結合作、互信互愛。

稻江商職應用日語科在林美君主任的用心帶領，以及中、日籍日文教師的細心、用心指導下，課程活潑多元，不僅僅是課本內容，更將傳統文化、動漫元素、資訊科技等融入平日的課程中。

發表會中稻江商職應用日語科同學精彩演出。圖/稻江商職提供

此外，更在學期中辦理許多活動，如：浴衣月、cosplay等等，以提升學生之學習興趣。稻江商職應日科歷年推展各種國際交流活動，除與日本著名高校師生進行國際交流活動之外，每年暑假定期赴日本姐妹校─｢別府大學｣進行為期三週的｢海外實務體驗｣研修課程。每年三月，名古屋外國語大學的師生訪臺至校與應日科的師生國際交流，成果斐然。即便在疫情肆虐的情況下，依然受到日方的青睞，於今年10月再次與日本宮崎縣日南振德高等學校進行視訊交流。此一交流活動受到台日雙方媒體關注，不僅國家教育廣播電台、教育部中小學國際教育2.0全球資訊網主動報導，更登上日本新聞及報紙。

發表會中稻江商職應用日語科同學活力四射。圖/稻江商職提供

成果發表會中，由青春、活潑的｢水曜日の約束」及｢桃源恋歌」組曲，拉開本屆成果發表會的精彩序幕。接著由穿著日本祭典服飾的學生們表演｢草津湯もみ唄｣、｢八木宿｣讓觀眾感受日本日本草津溫泉祭典的熱鬧氛圍以及群馬縣當地的民情風俗與文化。而「特攝英雄」、「自我突破」則以簡報形式傳遞日本特攝作品帶給同學們的啟發以及如何利用自主學習突破疫情對語言學習所帶來的衝擊。此外，同學們以日本民間故事『剪舌麻雀』為題材，將本次成果展主題「足るを知る」藉由戲劇的方式呈現給大家。同學們從劇本的編纂、道具的製作，細膩地呈現三年來的學習成效；戲劇演出全程以日語發音，展現學生對日本戲劇、文化、語言等各方面的認識及掌握。此外，全男聲演唱「Laughter」加以「大切なもの」之舞蹈演出，呈現男同學們既柔情又剛強的一面。 劇目最後，應日科全體高三學生將以優美合聲合唱一首感動人心的歌曲，｢天使にふれたよ｣，期許同學們即使畢業了，也要一直珍惜這段難能可貴的友情與點點滴滴的回憶，為活動成果畫下完美句點。