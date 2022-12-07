技能檢定專屬LOGO「eTEST」今揭牌

勞動力發展署為建立即測即評及發證技能檢定品牌形象，今（7）日在桃竹苗分署舉辦專屬識別形象LOGO「eTEST」揭牌儀式，希冀藉由專屬LOGO設計與推廣，深化民眾視覺印象，提高檢定場地識別度，型塑檢定品牌價值與專業形象。

發展署指出，技能檢定自63年開辦迄今已逾48年，是我國產業人才能力鑑定重要工具之一，目前服務模式包含全國技能檢定、即測即評及發證技能檢定與專案技能檢定三種，其中即測即評及發證技能檢定每年報考人次占比最高。因此，為強化即測即評及發證技能檢定品牌價值，打造符合視覺識別與專業形象的檢定場域，發展署技能檢定中心特別設計專屬形象LOGO「eTEST」，以結合滑鼠（即e化）與速度感為意象，推動從辦理單位的報名接待處開始，導入專屬識別形象設計，並延伸至試務中心及電腦試場等空間，希望以穩重的風格帶給應檢人安定感與信任感，並營造整體乾淨、明亮、舒適的測試環境，藉以傳達即測即評及發證技能檢定正面且強而有力的新形象。

揭牌活動隆重盛大，勞發署謝青雲組長（右8）及多位貴賓、工會夥伴共同參與。圖/謝易晏

發展署進一步表示，為協助民眾快速取得就業所需技術士證，自94年開辦即測即評及發證技能檢定，是一種提供民眾「報名、測試、發證」單一窗口全方位服務的檢定模式，發展迄今共有181個承辦單位，遍及全國各地包含澎湖、金門等離島地區，每年提供6百餘梯次、總報名人次逾20萬，為我國產業人才能力鑑定的重要場域。期許即測即評及發證辦理單位配合建置本形象識別設計外，並共同推廣「eTest」品牌的核心價值，以爭取產業界與教育界的認同，讓更多民眾認識即測即評及發證技能檢定，進而報考技能檢定，以強化國人就業能力。

技術士證是我國各項證照制度的重要一環，更是個人專業技能獲得認可的方式之一，勞工朋友在就業市場求職過程中，具備專業證照尤能彰顯個人價值，發展署除鼓勵國人報考技能檢定外，另一方面將在既有基礎上，持續滾動精進技能檢定政策、制度、作業流程及測試內涵，強化產業認同及參與，以期提升技能檢定整體效用，為我國厚植產業所需人力。相關報名資訊可至發展署技能檢定中心網站（網址：https://www.wdasec.gov.tw/）檢定專區查詢，歡迎參考利用。