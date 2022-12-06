「大店長Podcast陪跑計畫」12/15開課 協助品牌揮灑創意

品牌除了找網紅、部落客合作進行內容行銷，還能用何種方式讓顧客更靠近呢？學春水堂、舊振南等知名品牌，開設專屬Podcast頻道，或許是不錯選擇！因Podcast不但是目前服務業最熱門的行銷工具，特別是對預算有限品牌而言，更是最容易入門經營的自媒體。

根據調查顯示，台灣每五個人至少就有一個人有收聽Podcast的習慣，Podcast軟體服務平台Firstory 所提供的數據趨勢更顯示，2022上半年台灣 Podcast總體下載量較去年同期成長達216％，已成為成長最快速的新媒體。

為協助更多品牌搭上這股新媒體列車，致力提供服務業知識服務的大店事業，特別舉辦「大店長Podcast陪跑計畫」，以工作坊型態安排課程，還協助店家將品牌Podcast順利上架，第一期課程學員包括手搖飲領導品牌春水堂、美門整合行銷以及天康淨水等，經過兩個月來的企畫和實作，分別以「茗間流傳」、「總監叮咚」、「水遇而安」為頻道名稱，所完成的品牌Podcast不但已陸續上架，更搶占各大平台熱門收聽排行榜。

不只上課，更協助品牌方製作並上架品牌專屬Podcast，是大店長陪跑計畫的最大特色。圖／大店事業提供

以上架不到三天，就衝到Apple Podcast休閒類排行榜前十名的「茗間流傳」為例，春水堂不只透過該頻道和粉絲聊茶事，更聊那些茶館裡不為人知的祕辛與有趣故事。參加此次大店長Podcast陪跑計畫的春水興業集團協理劉彥伶指出，春水堂開設品牌Podcast，為讓年輕客群更認識品牌故事和內涵，也讓集團品牌文化部夥伴能有更多發揮創意的舞台。

美門整合行銷總監王麗蓉認為，Podcast已成為時下年輕人取得資訊的主要途徑之一，對品牌方來說，內容設定活潑多元，特別是品牌價值和情感傳達，更適合透過聲音和粉絲的耳朵談場戀愛，是Podcast有別於其他媒體型態最獨特的魅力。

首創Podcast製作陪跑計畫的大店事業課程總監尤子彥表示，陪伴是聲音媒體的一大特性，聲音可以將品牌最想說的話、想傳達的情感真實輸出，除讓原本對品牌陌生的消費者產生興趣，更可對品牌鐵粉進行深度傳播，進而達到服務鐵粉、深化品牌、建立話語等三大目的。

擔任此次陪跑計畫製作人、也是安眠書店、ZONG嚨來共，以及剛達成百萬收聽下載的大店長晨會等多個熱門Podcast製作人謝豐嶸認為，收聽Podcast時可以解放雙手不必緊盯手機，可隨選隨聽不像廣播被固定時間綁住，很容易讓聽眾在通勤、運動、開車甚至做家事等零碎時間，成為品牌傳播最有利的媒體使用缺口。

第二期「大店長Podcast陪跑計畫」將於15日開課，名額即將額滿，歡迎餐飲、零售、美業等服務業品牌報名。報名詳情請見 #大店長晨會 FB公開社團。