美國愛達荷州來台簽署MOU 創造產業價值鏈共同拓展全球市場

美國愛達荷州州長李睿德（Governor Brad Little）率領產業訪問團來台，5日與我國簽署合作備忘錄(MOU)，由經濟部、李睿德州長、美國在台協會（AIT）商務組謝貝晴（Betsy Shieh）代組長、愛達荷州商務廳廳長唐維禮（Tom Kealey）、工業局陳佩利副局長共同見證，經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）攜手美國製造業拓展夥伴聯盟(MEP)於愛達荷州機構TechHelp共同簽署產業合作備忘錄，由TUSA執行長蘇孟宗與TechHelp代表Grey Beaudry簽署，台美雙方將鏈結策略夥伴建立交流平台，合力促進先進製造上的應用與創新產業化，提供台美製造業者所需要的先進技術與供應鏈服務，共同拓展全球市場。

經濟部台美產業合作推動辦公室(TUSA)與美國製造業拓展夥伴聯盟(MEP)在愛達荷州機構TechHelp簽署台美產業合作備忘錄。圖／台美產業合作推動辦公室提供

TechHelp串聯愛達荷州的樹城州立大學、愛達荷州立大學與愛達荷大學等三所大學的研發能量、產業專家與MEP全國網絡，協助該州的企業發展茁壯。李睿德率領愛達荷州產業訪問團成員約50餘人，包括州長夫人蘇麗莎（Teresa Little）、商務廳廳長唐維禮、農業廳廳長顧雅莉（Celia Gould）、愛達荷州亞太區辦事處代表顏銀德、美光科技(Micron Technology)等，顯示重視台灣的合作與市場。

在簽署典禮上，也邀請訪團中的無人機防禦科技巨擘Black Sage介紹其整合型無人機防禦科技，Amet介紹航太等級的自動精密焊接技術，愛達荷州國家實驗室介紹其能源、環境科技等應用上的進展，及TechHelp在愛達荷州對製造業提供的技術服務與網絡鏈結能量。

愛達荷州國家實驗室隸屬於美國能源部(Department of Energy)，主要執行美國能源部在能源、國家安全、環境與科學等領域的策略目標，至今已榮獲30餘座R&D100獎項，2022年與工研院皆各奪下三項R&D100獎項殊榮，期待能與工研院討論在綠能上的技術與應用合作。

經濟部部長王美花致詞表示，歡迎愛達荷州訪問團遠道而來與我國簽署合作備忘錄，愛達荷州與台灣長久以來建立良好的夥伴關係，未來也期待雙方產業有更多合作的討論。

經濟部部長王美花歡迎愛達荷州訪團來台簽署合作備忘錄，未來也期許雙方產業有更多合作機會。圖／台美產業合作推動辦公室提供

今年適逢台灣與愛達荷州締結姊妹州第38周年，雙方經貿關係十分密切。自2017年台灣已連續5年為愛達荷州第2大出口市場，2021年台灣則為愛達荷州第1大進口來源。世界知名半導體公司美光為在台投資最大外商，將先進製程引進台灣，並在台建立從製造到封裝測試完整產線的DRAM卓越製造中心，在官方及商業交流皆非常密切。

此次合作備忘錄簽署活動已完全體現2021年12月7日，台灣與美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）建立台美科技貿易暨投資合作（TTIC）的架構，未來期待台美雙方能繼續結合相關產業價值鏈成為策略合作夥伴，致力拓展至全球市場共創雙贏。